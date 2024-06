Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il terzo compleanno della figlia Lilibet. La Principessina è nata il 4 giugno 2021, e oggi compie tre anni: l’evento non si è svolto in pompa magna, bensì la coppia ha optato per un party di pre-compleanno di basso profilo, alla presenza degli amici più stretti del Duca e della Duchessa di Sussex. Si è tenuto nella casa di Montecito, la villa in California ormai nido d’amore della coppia.

La Principessa Lilibet compie 3 anni: il party di pre-compleanno

La Principessa Lilibet Diana, che prende il nome (ma sarebbe più corretto dire “soprannome”) della bisnonna, la defunta Regina Elisabetta II, e della nonna Lady Diana, è nata il 4 giugno 2021. I festeggiamenti per il grande giorno della piccola Principessa sono iniziati, come è ovvio, prima del tempo, durante il weekend. Secondo People, la lista degli invitati è stata “ristretta” a pochi intimi, gli amici più stretti, anche della Principessa.

Lilibet Diana è nata in America, dopo che il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno lasciato i doveri Reali e si sono trasferiti in California. Il suo nome non è un caso, affatto, ma un omaggio sentito per “onorare l’amata nonna e la Principessa del Galles”. Dopo l’Incoronazione di Re Carlo, Lilibet e il fratello Archie, che di anni ne ha cinque, hanno ricevuto i titoli di Principessa e Principe.

Le parole di mamma Meghan Markle per la figlia Lilibet

Nonostante per certi versi Harry e Meghan vengano costantemente criticati per essere alla “ricerca di attenzioni”, non hanno mai condiviso tanti scatti o dichiarazioni sui figli. Lilibet e Archie sono cresciuti lontani dalle luci dei riflettori, e una delle ultime foto che abbiamo della Principessina risale allo scatto in cui indossa un vestito blu e una fascia decorata in un campo erboso, momento catturato da Misan Harriman, fotografo e amico di lunga data del Duca e della Duchessa di Sussex.

Durante il viaggio in Nigeria, che ha destato molto scalpore per i look audaci della Duchessa, la Markle ha parlato proprio della genitorialità, condividendo alcune dolci storie sulla figlia in visita a una scuola ad Abuja. Ai bambini, ha detto: “Nostra figlia, Lili, è molto, molto più piccola di voi ragazzi. Sta per compiere 3 anni. E qualche settimana fa, mi ha guardato e ha visto il riflesso nei miei occhi. E lei ha detto: ‘Mamma, mi rivedo in te‘”.

I compleanni di Archie e Lilibet sono eventi privati e intimi, su scelta del Duca e della Duchessa. Il 6 maggio 2024, Archie ha compiuto 5 anni, ma nessuno della Famiglia Reale ha fatto gli auguri in pubblico. Al momento, Kate Middleton, la Principessa del Galles, sta seguendo la chemioterapia preventiva dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro. Anche Re Carlo ha il cancro: questo è uno dei momenti più duri per la Monarchia inglese. Sono state fatte le ipotesi peggiori, tra l’altro, proprio perché sullo stato di salute di Kate e di Carlo c’è la massima riservatezza. E i timori sul futuro sono tanti, così come le incognite.