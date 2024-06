Carlo, ultime notizie. Harry divorzia da Meghan Markle e poi diventa Re

Fonte: Getty Images Harry

Quale può essere lo scenario più terrificante per la Monarchia britannica? Che Harry salga sul trono, diventando Re al posto di suo fratello William e non prima di aver divorziato da Meghan Markle, condizione indispensabile per la successione. Naturalmente, tutto questo potrebbe accadere solo se il cancro avesse la meglio su Carlo e su Kate Middleton.

Carlo e Kate Middleton, cosa accadrebbe alla Monarchia se succedesse il peggio

È difficile che tutto questo accada, ma non impossibile. Voci autorevoli come Antonio Caprarica lo ritengono realizzabile, ma perché davvero avvenga una cosa del genere, devono accadere fatti altamente drammatici.

Le ultimi indiscrezioni sostengono infatti che la situazione alla Corte britannica sia più grave di quello che ci viene rivelato. È vero che Carlo sembra essersi ripreso dal cancro, tanto da poter ritornare al lavoro a tempo pieno. Ma nessun bollettino medico è stato reso pubblico, nemmeno si conosce il tipo di tumore che lo ha colpito.

Comunque, allo stato delle cose nessuno può immaginare che il Re a breve non sia più in grado di svolgere le sue funzioni. Eppure c’è chi pensa al peggio. In quel caso, la successione al trono sarebbe chiara: corona e scettro passerebbero a William che in questi mesi sta per altro sperimentando nuove responsabilità di Palazzo, visto che ha dovuto sostituire il padre in più occasioni.

Ora, però, non c’è limite al peggio. Infatti, come è noto anche Kate Middleton sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. Il suo caso sembra più preoccupante di quello di Carlo, anche perché la Principessa del Galles non si è più mostrata in pubblico da quel famoso video di fine marzo con cui ha comunicato al mondo di essere malata. Questo ha fatto presupporre che le sue condizioni di salute siano molto gravi e che il tumore sia a uno stadio più avanzato di quanto i medici pensassero.

Harry Re dopo il divorzio da Meghan Markle

Nell’eventualità che Kate soccomba alla malattia, William si troverebbe solo sul trono e solo a badare a tre figli piccoli col dolore di aver perso prematuramente la moglie.

Il Principe del Galles è noto per il suo carattere istintivo e irruente e quindi è probabile che riesca a reggere la situazione complessa e drammatica e pertanto decida di abdicare. A quel punto la Corona passerebbe a suo figlio George che ha appena 11 anni, dunque avrebbe bisogno di un reggente. Ma William ormai sarebbe fuori dai giochi, Camilla ovviamente non ha peso. Il parente più prossimo sarebbe Harry.

Quindi il secondogenito di Carlo e Diana dovrebbe regnare finché suo nipote George non raggiunga la maturità. Ma anche in questo caso ci sarebbe un ostacolo insormontabile che si chiama Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha giurato che non rimetterà mai più piede in Gran Bretagna. Tra l’altro lei non avrebbe alcun titolo speciale o aggiuntivo se suo marito diventasse reggente. Dunque, è probabile che farebbe di tutto per ostacolare l’ascesa al trono, momentanea, della sua dolce metà.

A quel punto la decisione spetterebbe a Harry che si troverebbe nella posizione scomoda di lasciare Meghan. Questo però vorrebbe dire lasciare i bambini, Archie e Lilibet, in America con la madre, mentre lui si dovrebbe trasferire a Londra. Rinuncerebbe ai figli per il senso del dovere?

La situazione fa venire i brividi e si spera che siano solo ipotesi che mai si concretizzeranno.