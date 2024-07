Re Carlo, ultime notizie. “La situazione è disastrosa”

Re Carlo si troverebbe in una situazione disastrosa e deplorevole a causa di suo figlio Harry e di Meghan Markle che minacciano continuamente la tranquillità del Sovrano, privatamente, e la stabilità della Monarchia, pubblicamente. Per questo, probabilmente, Sua Maestà sarà costretto a non invitarli a Balmoral il prossimo agosto.

Re Carlo, situazione disastrosa con Harry e Meghan Markle

Se Carlo sembra migliorare e rafforzarsi ogni giorno che passa, nonostante sia ancora in cura contro il cancro, non riesce a risolvere la questione Harry che si fa sempre più spinosa, tanto che ormai la possibilità di un riavvicinamento, tanto sperato dal Re, si allontana sempre più.

Carlo e Camilla sono stati molto impegnati in queste ultime settimane, la Regina è perfino comparsa a sorpresa a Wimbledon. Anche se sono stati spesso protagonisti di gaffe, gesti imbarazzanti e incidenti di percorso, l’augusta coppia sembra aver ottenuto il plauso dei sudditi. Chi invece continua a osteggiarla è Harry. Ogni volta che si mostra in pubblico accade o fa qualcosa che ferisce suo padre Carlo.

A conferma di ciò, la battuta che Serena Williams ha fatto ai Sussex durante il gala degli ESPY Awards 2024, definendoli “veri Reali”, è apparsa a tutti come una frecciatina velenosa a Carlo. Certo, non è colpa di Harry, ma comunque lui c’entra sempre in qualche modo per fare dispiacere a suo padre, per poi lamentarsi che nessuno lo considera e lo prende sul serio.

La situazione tra Harry e la Famiglia Reale è tale che l’esperta di Palazzo Sarah Hewson l’ha definita “un disastro, un disastro davvero deplorevole”. Per questo ritiene che Carlo si sia stancato di perdonare continuamente il secondogenito e sua moglie Meghan Markle. “Ci è stato detto che la porta di Re Carlo è sempre aperta per loro, ma non credo che verranno invitati formalmente a Balmoral quest’anno”.

Harry e Meghan Markle, nessun invito del Re per Balmoral

Stando alla Hewson, il Sovrano è talmente esasperato dal comportamento di Harry da rinunciare a vedere i nipotini Archie e Lilibet. E pensare che solo qualche tempo fa aveva persino intenzione di programmare un viaggio in California per andare a trovarli, ovviamente osteggiato da Camilla e da William.

Se anche Carlo ha perso la pazienza è evidente che non c’è più nulla da fare. Certo, ribadisce l’esperta, se Harry e Meghan dovessero chiedergli il permesso di fargli visita a Balmoral, lui non rifiuterà di ospitarli. Ma è del tutto improbabile che i Sussex lo facciano.

Prima di tutto, Meghan ha ribadito più volte di non aver intenzione di rimettere piede in Gran Bretagna e non permetterà ai suoi figli di viaggiare senza di lei. Secondariamente, Harry ha paura di incontrare William. Tra loro il rapporto è ormai inesistente, è da più di un anno che non si parlano. Il Principe del Galles non ha intenzione di perdonare a Harry quanto ha detto contro Kate. E poi lo trova inaffidabile, sa che qualunque cosa dirà, lui potrebbe riportarla in pubblico in una versione distorta.

Anche la Hewson osserva: “Sappiamo che le cose tra i Principi del Galles e i Sussex sono estremamente tese. Non vedo alcun segno di disgelo e non è davvero una priorità. Una delle cose su cui William vuole davvero concentrarsi ora è mantenere la calma e bassi i livelli di stress durante la convalescenza della moglie”.

Questa situazione non permette nessun incontro il prossimo agosto. E ha concluso: “Ci sono state delle indiscrezioni sul fatto che ci sarà questo grande summit di famiglia per discutere le cose una volta per tutte, io non credo che accadrà“.