Re Carlo, ultime notizie. Vola in California per Harry ma la famiglia è contraria

Carlo non ha mai smesso di sperare in una riconciliazione con Harry. Vorrebbe poter riabbracciare il figlio e avere un rapporto coi i nipoti, Archie e Lilibet. Per questo è pronto a tutto, anche a volare fino in California, malgrado il cancro. Ma la Famiglia Reale è contraria e si oppone in blocco all’iniziativa del Re.

Carlo, il tentativo disperato di incontrare Harry

Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Re Carlo sembra voglia mettere in atto il famoso proverbio. Ha cercato in ogni modo di organizzare un incontro con Harry. Prima lo scorso maggio, quando il Duca del Sussex è venuto a Londra per pochi giorni.

Poi ha invitato lui coi bambini e Meghan Markle a Balmoral per il prossimo agosto. Secondo fonti di Palazzo i Sussex non hanno ancora risposto, ma quasi certamente non andranno. Meg infatti ha giurato su stessa che non rimetterà piede in Gran Bretagna. E non permetterà di certo ai figli Archie e Lilibet di lasciare gli Stati Uniti senza di lei. Dunque, l’invito di Re Carlo sarà respinto al mittente.

Se Camilla, Kate Middleton e William tirano un respiro di sollievo, Carlo è profondamente deluso da come si stanno mettendo le cose con il suo secondogenito. Harry, da un lato, è troppo debole per imporsi a Meghan, dall’altro è capriccioso e imprevedibile. Persone che lo frequentano in California sostengono che sia profondamente insoddisfatto, che vorrebbe ritornare qualche volta in Inghilterra per rivedere i vecchi amici e incontrare il padre.

Avrebbe persino espresso il desiderio di rivedere Kate, malata di cancro, anche se sa che è impossibile, visti i rapporti inesistenti con suo fratello William. D’altro canto, però, pretende di essere trattato ancora come se fosse un membro attivo della Famiglia Reale, vuole la scorta, vuole una residenza, ma ha perso questi diritti nel momento in cui si è congedato dalla Corte.

Carlo, il viaggio in California per vedere Harry

La situazione è in stallo. E per sbloccarla Carlo è pronto a sobbarcarsi un lungo viaggio in California, con tutto quello che comporta in fatto di organizzazione, oltre allo sforzo fisico non indifferente, tenuto conto che è in cura per un tumore.

D’altro canto, pare che l’ipotesi di una sua visita a Montecito, dove vivono Harry e Meghan, non sia da escludere. Infatti, Carlo avrebbe tenuto liberi dei giorni in agenda per andare in California. Naturalmente si tratterebbe di un viaggio privato. E già a Palazzo si starebbe discutendo sull’opportunità di organizzarlo.

Camilla e William contrari al viaggio di Carlo

Ma il Re insiste. Secondo l’esperto Tom Quinn: “Desidera disperatamente vederli e odia l’idea che Archie e Lilibet non lo ricordino come il nonno affettuoso e amichevole che vorrebbe essere”.

D’altro canto, oltre alle difficoltà oggettive di organizzare un tale viaggio, Carlo ha contro di sé la Famiglia Reale che non lo ritengono opportuno. Camilla e William sono fermamente contrari. La Regina consorte è preoccupata per la salute del marito, malato di cancro, che a ottobre deve affrontare un altro tour impegnativo in Australia e Nuova Zelanda. Anzi è quasi terrorizzata pensando alle ricadute sulla salute di Carlo. Mentre il Principe del Galles non comprende perché suo padre si stia sbilanciando in questo modo.