Kate Middleton, ultime notizie. Il dolore di Harry: “È stato meschino”

Harry sarebbe disperato perché non può comunicare con Kate Middleton. Ma William non gli perdona di essere stato così meschino dopo la diagnosi di cancro

Il cancro di Kate Middleton ha contribuito a dividere ulteriormente Harry da William, una riconciliazione tra i due fratelli sembra ormai del tutto impossibile. La reazione del Duca del Sussex di fronte al tumore della cognata è stata definita “meschina”, ma lui nemmeno se ne è reso conto. Anzi pare sia profondamente addolorato di non potersi mettere in contatto con lei.

Kate Middleton, Harry disperato

Mentre Kate Middleton sta pianificando la sua seconda apparizione pubblica a Wimbledon e mentre circolano indiscrezioni e profezie realizzate con l’Intelligenza Artificiale, un altro dramma si consuma all’interno della Famiglia Reale e riguarda Harry che, dicono le fonti a lui vicine, è addolorato e persino disperato per la malattia della Principessa del Galles e soprattutto per il fatto che non può starle vicino.

Infatti le voci secondo le quali Harry abbia avuto un incontro segreto con Kate si sono dimostrate false. Il Duca è in California e non è più tornato a Londra dallo scorso maggio, quando non ha incontrato nessuno della sua famiglia, né suo padre Carlo né suo fratello William.

Il Principe del Galles non ha alcuna intenzione di rivedere Harry e nemmeno gli vuole parlare. Ha trovato ripugnante il modo in cui ha reagito alla notizia del cancro di Kate. Lo sostiene l’esperto in questioni reali, Michael Cole, che ha spiegato le ragioni di questo aumentato odio.

William non perdona Harry e gli impedisce ogni contatto

“William ha fatto il suo dovere. In netto contrasto con il principe Harry. Ora, non credo che ci sia alcuna possibilità che ci sia una riconciliazione tra i fratelli né adesso né nel prossimo futuro”. E ha proseguito: “William non lo perdonerà, soprattutto perché lui, ovviamente, e Meghan hanno attaccato personalmente sua moglie Kate. Anche dopo l’annuncio del cancro, la loro risposta meschina non dimostrò grande preoccupazione per lei”.

Cole ha poi spiegato: “Quando William li guarda, direbbe quello che direbbe la maggior parte della gente. Tutto questo è completamente inutile. Il Principe Harry ha avuto una vita meravigliosa e privilegiata. Deve tutto all’essere un membro della famiglia reale. È attraente. È sposato con una bellissima moglie. Ha due bambini sani e bellissimi”, dunque perché tanto livore e tanta invidia nei confronti del fratello?

In fondo, ha scelto lui di andarsene da Londra e di rinunciare a tutti i privilegi che ha un membro senior della Famiglia Reale. Nessuno a Palazzo lo ha cacciato, anzi Elisabetta e Carlo hanno cercato di capire le sue ragioni e di trattenerlo, ma alla fine lo hanno lasciato andare, pensando che assecondarlo nel suo desiderio di rifarsi una vita con Meghan in California sarebbe stato meglio per tutti. E invece ha generato solo sofferenze.

Adesso il tumore di Kate ha peggiorato la situazione. William non ha più tempo di occuparsi dei capricci di Harry e non gli perdona di essere stato così insensibile e di aver procurato così tante tensioni e sofferenze all’interno della Famiglia Reale.

L’unico che potrebbe riuscire a trovare una via di comunicazione con Harry è Carlo ma il Principe deve collaborare in questa operazione di riconciliazione, se vuole davvero recuperare anche i rapporti con Kate.