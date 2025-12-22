Kate Middleton, svelato il regalo di Natale folle per Harry prima delle nozze con Meghan Markle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Prima che Meghan Markle entrasse nella vita del principe Harry, i rapporti all’interno della famiglia reale britannica erano segnati da una forte complicità e da momenti di grande leggerezza. A dimostrarlo è un curioso retroscena che riguarda Kate Middleton e un regalo di Natale decisamente fuori dagli schemi fatto al cognato. Un dono folle, ironico e sorprendente, che oggi torna a far parlare e che racconta molto del rapporto tra Kate e Harry prima delle nozze con Meghan.

Il regalo di Natale bizzarro di Kate Middleton per il principe Harry

Come svela il tabloid Daily Express, la famiglia reale ha una tradizione ben precisa per il Natale, ossia scambiarsi regali scherzosi e ironici, volutamente lontani dal lusso che tutti si aspetterebbero dai Windsor. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il regalo sorprendente di Kate Middleton al principe Harry.

Quando Harry era ancora single e la sua vita sentimentale finiva spesso sulle prime pagine dei giornali infatti Kate decise di sorprenderlo con un dono decisamente irriverente. Un Grow Your Own Girlfriend Kit, un gadget umoristico pensato come una battuta sul suo status sentimentale. Un regalo che fece ridere tutta la famiglia e che mostrò il lato più spontaneo e spiritoso della futura principessa del Galles.

La scelta di Kate non fu casuale all’epoca. Tra lei e Harry c’era un rapporto molto stretto, fatto di confidenze, complicità e scherzi. Quel regalo di Natale, oggi diventato quasi leggendario, dimostra quanto Kate fosse perfettamente integrata nella famiglia reale e a suo agio nel rompere, almeno per un momento, il rigido protocollo di corte.

Il rapporto speciale tra Kate e Harry prima di Meghan Markle

Prima dell’arrivo di Meghan Markle, Kate Middleton era considerata una sorta di sorella maggiore per Harry. I due trascorrevano molto tempo insieme e Kate era spesso vista come una figura rassicurante e un punto di riferimento all’interno della famiglia reale, soprattutto nei momenti più complessi.

Il regalo di Natale folle diventa quindi il simbolo di un’epoca diversa, in cui i rapporti tra i membri giovani della Royal Family erano più distesi e informali. Un periodo in cui Harry partecipava attivamente alla vita familiare e in cui Kate giocava un ruolo importante nel creare un clima sereno e inclusivo, rendendo ancora più forte il legame fra i fratelli.

Con il matrimonio di Harry e Meghan Markle, e i successivi eventi che hanno portato alla rottura con la famiglia reale, questo tipo di aneddoti assumono un valore ancora più nostalgico. Raccontano di un tempo in cui l’ironia e la complicità erano centrali, anche durante occasioni formali come il Natale.

Oggi molte cose sono cambiate. I rapporti tra Kate Middleton, il principe William, Harry e Meghan Markle restano freddi e segnati dalla distanza. Dopo l’uscita dei Sussex dalla famiglia reale e le rivelazioni pubbliche degli ultimi anni, il legame tra i due fratelli si è fortemente incrinato. Kate e William mantengono un profilo istituzionale e riservato, evitando commenti diretti. Harry e Meghan, ormai stabiliti negli Stati Uniti, vivono una realtà separata dalla monarchia.

