Kate Middleton, l’invidia di Meghan Markle non si ferma nemmeno davanti al lutto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Mentre Kate Middleton si prepara alla Pasqua, continuano le speculazioni e i confronti con Meghan Markle. Nuove indiscrezioni sono emerse sul rapporto teso tra le due cognate che non sono mai andate d’accordo, non solo per una distanza culturale, ma pare anche perché la moglie di Harry non è mai riuscita a capire il motivo per cui a Palazzo veniva sempre messa in secondo piano.

Kate Middleton e Meghan Markle, una rivalità che continua a distanza

Kate Middleton e William rappresentano la nuova generazione della Monarchia britannica, il futuro della Corona. Consapevoli del loro ruolo, si sono messi a disposizione di Re Carlo e ne condividono parte dei doveri, cercando di mantenere il prestigio della Corona e di preservarne l’integrità contro insinuazioni, scandali e indagini della polizia.

Dall’altra parte ci sono Meghan Markle e Harry che dalla California provano ad affermarsi in modo indipendente – e con scarso successo – ma non vogliono perdere i privilegi che derivano loro dai titoli nobiliari e dai legami con la Famiglia Reale.

Così, i Sussex agiscono quasi in modo parallelo a William e Kate, imitandoli nelle opere benefiche, nei viaggi umanitari, nell’organizzare eventi per il sociale. Insomma, il confronto continua anche a migliaia di chilometri di distanza e solo per volontà di Meghan e Harry.

Kate Middleton, perché nessuno si fida di Harry e Meghan

I Sussex quindi dicono di non volere avere più nulla a che fare col Palazzo ma ne replicano lo stile di vita, vogliono essere liberi e indipendenti ma lavorano dietro le quinte, soprattutto Harry, per riallacciare i rapporti con Re Carlo.

Proprio per le continue contraddizioni, il Principe e sua moglie non sono graditi a Londra. Carlo, William e il resto della famiglia non si fida di loro. Sono come mine vaganti e non si sa mai come possano reagire e quello che possono dire pubblicamente.

William e Kate, condividono con il Re, i maggiori timori nei confronti di Meghan. Per questo motivo è stata esclusa da tutti gli incontri cruciali della Famiglia Reale, specialmente dopo il 2020. Persino la Regina Elisabetta non si fidava più di lei. Pare che dopo l’annuncio della Megxit abbia detto, a proposito di Lady Markle: “Ha abbandonato la nave”.

Kate Middleton, l’invidia di Meghan Markle dopo la morte di Elisabetta

Per questo motivo, Carlo non permise a Meghan di recarsi al capezzale della Regina Elisabetta. Nel settembre 2022 Harry e sua moglie si trovavano a Londra per impegni personali, quando furono avvertiti del peggioramento delle condizioni di salute della Sovrana che si trovava a Balmoral.

Harry si precipitò in Scozia, ma Carlo lo avvisò che Meghan non era gradita. Il Principe arrivò troppo tardi e non riuscì a dare l’ultimo saluto alla nonna. Suo padre e suo fratello William non vollero coinvolgerlo nemmeno nella primissima riunione per decidere come procedere dopo la morte della Regina. E il resto è risaputo.

Dal canto suo, Meghan se la prese molto per essere stata respinta dal suocero e dal cognato. Ma, stando ai rumors di Palazzo, a farla soffrire non è stata l’impossibilità di congedarsi da Elisabetta, piuttosto la gelosia nei confronti di Kate che poteva accedere liberamente al capezzale della Regina mentre a lei questo privilegio era negato.

Insomma, allora come ora, Meghan “vuole dimostrare di essere importante quanto Kate“. Almeno questo è quello che sostengono gli insider di Palazzo.