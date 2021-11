Madonna fuori di sen(n), i fan: “Sei su Instagram, non su Pornhub”

Madonna, tutti i suoi amori: da Sean Penn ai figli, passando per i toy boy

Madonna completamente fuori di sen(n)o. L’ex Material Girl, forse in assenza di ispirazione musicale, cerca tutti i modi per scandalizzare e far parlare di sé giocando con la sua immagine attraverso i social.

Abusando di filtri come nessuna, l’ultima trovata di Mrc Ciccone è una serie di scatti al limite del sadomaso, ripresi in camera da letto, con lei in versione bondage in pose super sexy al limite dell’osceno. Con tanto di seno e natiche in primo piano, strizzati in corpetti e calze a rete. L’effetto, di dubbio gusto, al di là del possibile messaggio provocatorio e di rottura, questa volta ha indignato i suo stessi follower che tra i (tanti) messaggi di critica e quelli (pochi) di apprezzamento, le chiedono se abbia scambiato Instagram con Pornhub.

Madonna, la rivolta dei fan (che non apprezzano)

Questa volta però Madonna ha esagerato, tanto che gli stessi suoi follower hanno intasato di commenti decisamente critici: “Ora stai diventando un po’ imbarazzante. I tuoi figli non saranno così orgogliosi di te. Smettila di mostrare il culo, lo abbiamo già visto con il tuo libro del sesso e allora sì che fu coraggioso…”; “Oggi ti mostri senza classe e tutto ciò non ha niente a che fare con la tua età… PERCHÉ MADONNA?… Perché piccola perché!!!???! Sei molto meglio di così!…”. E ancora: “Invece di fare queste foto ridicole, fai della musica di qualità come facevi una volta… ”

Madonna, abuso di filtri e provocazioni

Non è la prima volta, negli ultimi mesi, che Madonna, classe 1958, sciocca i follower postando sui social immagini e frasi super provocatori, giocando come ha sempre fatto tra il sacro e il profano (non a caso la sua immagine profilo di Instagram la vede ricoperta da un velo da sposa), facendo a capire che anche dopo i 60 non ha intenzione di appendere la provocazione al chiodo, anzi.

Madonna, la voglia di rompere gli schemi (anche dopo i 60)

Anche oggi, a 63 anni, Madonna continua a far parlare di sé, ma a ben guardare, i motivi per cui lo fa sono assai diversi e meno rivoluzionari. I suoi album non riescono a uguagliare il successo di un tempo ( il progetto Madame X è stato un mezzo flop). Però Madonna viene paparazzate e finisce sui magazine perché è fidanzata con un ragazzo di 26 anni, 35 meno di lei; Madonna va da Jimmy Fallon (s)vestita e si fa sculacciare in diretta. Madonna finisce sui tabloid ogni settimana per i suoi scatti sadomaso su Instagram