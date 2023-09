Lourdes Leon, la provocazione è nel DNA (di mamma Madonna)

Lourdes Leon, sulle orme di mamma Madonna: “Sono ciò che voglio”

Con una mamma come Madonna, che ha fatto della provocazione, della trasgressione e della costante lotta ai tabù la cifra del suo successo, Lourdes Leon, 26enne primogenita della cantante, non poteva venire tanto diversa da mammà.

La bellissima infuencer, figlia di Madge e del personal trainer Carlos Leon, che ha preso colori e fisicità del papà e sex appeal di mamma, non perde occasione per calcare i red carpet e presentarsi agli eventi dello show biz o del fashion system con outfit provocanti al limite della censura.

Tra le ultime apparizioni, quella all’evento di Victoria’s Secret a New York di settembre 2023 vestita o meglio svestita con un abito ragnatela che avrebbe fatto arrossire anche Spider Man. Per non parlare del look esibito al lancio H&M Mugler di aprile.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Da sempre una delle sostenitrici del #nowax (da non confondersi con no vax) ovvero la libertà di non depilarsi ed essere il più naturale possibile, Lourdes sembra volersene fregare e andare contro tutto e tutti: benpensanti, moralisti, chi la vorrebbe meno sfacciata, sfrontata ed, ebbene sì, anche abbondante. Andando, in questo, anche contro la Madonna dei tempi d’oro, quella tutta fitness, diete e muscoli di ferro, Lourdes se ne frega esibendo orgogliosa le sue forme burrose e super femminili. Non a caso Lola ( questo il suo soprannome) è testimonial del brand di intimo di Rihanna, ambasciatrice di body postive e inclusivity da sempre, e ancor più da quando è diventata stilista.

Fonte: Getty Images

D’altronde, si sa, la mela non cade mai lontana dall’albero. E considerato che Madonna a 65 anni non sembra aver nessuna intenzione di mollare, Lourdes Leon è solo all’inizio.