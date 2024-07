Chi è la supermodella Doutzen Kroes

Fonte: IPA Doutzen Kroes

Iconica per la sua bellezza e il suo viso angelico, Doutzen Kroes è una delle supermodelle più amate dai brand. Una carriera sulle passerelle e davanti alla macchina fotografica, culminata da alcuni ruoli in pellicole di enorme successo l’hanno resa un’icona di bellezza e talento. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Doutzen Kroes

Nata il 23 gennaio 1985 a Eastermar, nei Paesi Bassi, Doutzen Kroes non è solo una delle supermodelle più iconiche del nostro tempo, ma è anche madre, attrice e un’attivista appassionata. Doutzen ha iniziato la sua carriera di modella giovanissima, nel 2003, inviando alcune sue foto a un’agenzia di modelle olandese. Da quel momento la sua carriera è esplosa, permettendole di raggiungere rapidamente la fama internazionale grazie al suo look naturale e la sua personalità solare che le hanno permesso di distinguersi subito.

Protagonista di alcune campagne pubblicitarie dei più grandi brand di moda tra cui Blumarine, Gucci, Tommy Hilfiger, Escada, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace e Neiman Marcus, nel 2005, oltre a essere stata nominata modella dell’anno da Vogue, è stata testimonial per il profumo Eternity di Calvin Klein al posto di Scarlett Johansson, e nell’aprile 2006 ha firmato un contratto di tre anni con L’Oréal Elvive. Entra a far parte di quelle considerate la nuova generazione di supermodelle, ottenendo copertine di grandi riviste come Vogue, Time Harper’s Bazaar, Marie Claire ed Elle.

Già collaboratrice della casa di moda, nel 2008 ottiene la possibilità di entrare tra gli angeli di Victoria’s Secret, lavorando alla sua prima campagna Supermodel Obsession insieme ad Adriana Lima e partecipando alla gran parte dei Victoria’s Secret Fashion Show. Un’esperienza che le permette di confermarsi ancor di più all’interno del mondo della moda e delle passerelle finita a dicembre 2014.

Fonte: Getty Images

Nel 2015 torna nel mondo Victoria’s Secret per apparire nello spot per il Super Bowl accanto alle colleghe Behati Prinsloo, Adriana Lima, Lily Aldridge e Candice Swanepoel, ricreando proprio una partita di Football. Nonostante le siano stati attribuiti vari flirt, il 7 novembre 2010 è convolata a nozze ad Amsterdam con il DJ Sunnery James. Un amore che gli ha donato due figli: Phyllon Joy Gorré, nato il 21 gennaio 2011, e Myllena Mae, nata il 30 luglio 2014.

Doutzen Kroes e la recitazione

Oltre ai numerosi impegni come modella, Doutzen Kroes ha anche lavorato come attrice prendendo parte a Wonder Woman e a Justice League nel 2017, dove ricopre il ruolo di Venelia. Del 2020 è invece la sua interpretazione in Wonder Woman 1984, film sotto la regia di Patty Jenkins.

Fonte: IPA

Doutzen Kroes e l’impegno ambientalista

Negli ultimi anni la modella si è spesso esposta e dedicata a cause legate all’attivismo e alla salvaguardia dell’ambiente e delle creature che popolano il Pianeta. Ha collaborato con diverse organizzazioni no-profit, tra cui il WWF e la Elephant Crisis Fund, per promuovere la conservazione delle specie in via di estinzione e la protezione dell’ambiente.

Doutzen è inoltre ambasciatrice di Knot On My Planet, un’iniziativa per raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza sulla crisi degli elefanti africani, minacciati dal bracconaggio per l’avorio. Questa campagna ha coinvolto numerose celebrità e brand del settore moda, sottolineando l’urgenza della protezione della fauna selvatica.

“Sono cresciuta con una mamma che bussava alla porta della doccia avvisandomi di non sprecare un bene prezioso come l’acqua. Che si fermava a raccogliere le cartacce e i rifiuti lungo la strada di casa. E ho la certezza che tutti possiamo fare qualcosa. Anche piccolissima. Perché, insieme, possiamo fare la differenza.” aveva raccontato in un’intervista per Grazia.