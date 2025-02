Il primo look di Bianca Balti a Sanremo 2025 è rock: le foto al party di Vanity Fair

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Come iniziare degnamente la settimana più attesa in assoluto dall’intero pubblico italiano? Con una festa in grande stile, ovviamente: ci siamo, dopo un’attesa che è parsa infinita – specie dalla proclamazione dei Big in gara quest’anno, ad alzare vertiginosamente il livello d’impazienza – Sanremo 2025 è qui, pronto a farci emozionare e divertire. Ad aprire le danze ci ha pensato il Vanity Fair Club, e per il terzo anno consecutivo: Vanity Fair, in collaborazione con Pantene, ha ben pensato di riunire artisti, co-conduttori, celebrities e creator per una serata in totale spensieratezza presso il nuovo spazio Grand Hotel Vanity Fair, situato all’interno del Rêve Bistrot, a solo qualche passo dall’Ariston. All’appello non è mancato proprio nessuno. No, nemmeno chi proviene d’oltreoceano: Bianca Balti non si è certo persa il divertimento e lo ha fatto con un inatteso outfit super rock.

Bianca Balti al party di Vanity Fair per Sanremo 2025: il look

La celebre modella – la quale da tempo vive in California – sarebbe tornata in Italia proprio nel fine settimana, e per la giustissima causa della co-conduzione del Festival di Sanremo 2025. L’ambitissimo ruolo è arrivato dopo interminabili mesi di lotta contro il cancro, come sappiamo, ma in cui non le abbiamo mai visto perdere il sorriso. Ed è con lo stesso sorriso contagioso, appunto, che la donna ha preso parte alla festa ieri sera e che ha promesso essere il suo primo accessorio sul palco del prestigioso Teatro.

Dato il suo ruolo nel modo della moda, la curiosità ad aleggiare attorno ai look di Bianca Balti per Sanremo è davvero altissima: stando a ciò che si è evinto dal profilo Instagram della stessa il fitting ufficiale della loro messa a fuoco risale soltanto a qualche notte fa, in un lussuoso Hotel a Milano. Ma, pur avendo fornito un piccolo e gradito scorcio ai followers su sontuosi abiti costellati di lustrini, il brand che vestirà risulta essere tuttora top secret.

In attesa di sapere – tra appena una manciata di ore, dopotutto – quali saranno le sue ricercate mise, tocca accontentarsi del primissimo look Sanremese: quello sfoggiato in occasione del party firmato Vanity Fair.

L’ensemble selezionato dalla modella per ballare fino a notte fonda verteva sul total-black e trasudava vibrazioni rock da ogni fibra: la vediamo nello scatto soprastante con addosso un raffinato cappotto di pelle nera con dettaglio in pelliccia a far da protagonista, abbinato a degli eleganti pantaloni neri con banda laterale in satin a contrasto e slingback in vernice dalle estremità spuntate, proprio come tendenze comandano. Nera anche la bandana sul capo, illuminata da dei monumentali orecchini in oro giallo.

Bianca Balti prima di Sanremo 2025: “Col cancro i brand hanno smesso di lavorare con me”

Sulla strada per Sanremo, Bianca Balti ha postato sul proprio profilo Instagram un carosello a raccogliere gli scatti più belli degli ultimi mesi: la sua carriera da modella non si è certo fermata, ma qualcosa – come ha ammesso – è cambiato.

“Quando mi è venuto il cancro, tutti sono diventati comprensibilmente restii nell’avvicinarsi a me per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti di cuore, i marchi hanno smesso di considerarmi come qualcuno che potesse rappresentare il loro marchio. Volevo mostrare a loro e al mondo intero il potere che il mio nuovo look possiede. Ho sbloccato il potenziale della nuova me così potevo sentire di nuovo il mio valore.” si legge nella didascalia ad accompagnare il post.

A seguire, tutta una serie di fotografie a ritrarla in capi di marchi d’alta moda, splendida qual è, con la sua nuova immagine. Saranno proprio questi a sostenerla durante l’esperienza a Sanremo 2025? Le probabilità sono molto alte.