Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Marcuzzi svampita. Giorgia non ha niente da dimostrare”

Non può mancare, per la finale del Festival di Sanremo 2025 il commento di Annalisa Minetti, che ha calcato il palco dell’Ariston più e più volte, vincendo la competizione nel 1998 con il brano Senza te o con te.

Il primo Festival dopo “l’era Amadeus” si è concluso con la vittoria del giovane Olly con il brano Balorda nostalgia. Sul podio con lui anche Lucio Corsi, in seconda posizione, e Brunori Sas, in terza. Ha fatto invece scalpore l’assenza dalla top five di Giorgia e di Achille Lauro, rispettivamente al sesto e al settimo posto.

Al suo fianco per la serata finale di Sanremo 2025 il conduttore Carlo Conti ha voluto Alessandro Cattelan, già padrone di casa del DopoFestival, programma di successo delle prime quattro serate del Festival, e Alessia Marcuzzi, che ha sicuramente reso frizzante l’appuntamento, ma con qualche scivolone. Scopriamo cosa ne pensa Annalisa Minetti.

Alessia Marcuzzi co-conduttrice, tra imprecisioni e abbracci: ti è piaciuta?

Grandissima professionalità di Cattelan e Marcuzzi un po’ svampita e con poca naturalezza. Tormento sarà molto felice di avere scoperto di essere stato la sua crush giovanile. Direi Marcuzzi rivedibile. Trovo che tra tutti i conduttori siano stati veramente top Clerici, Scotti, Follesa e Frassica.

Dal tuo podio è stato escluso Achille Lauro, condividi le proteste dell’Ariston?

Condivido le proteste del pubblico dell’Ariston. Obiettivamente Lauro e Giorgia meritavano più di un settimo e sesto posto. Il brano di Achille Lauro lo trovo centrato anche nell’interpretazione. Lauro è stato uno dei pochi ad avere interpretato su quel palco. Mi ha portato al centro esatto del suo mondo.

Un commento al podio finale?

Mi dispiace davvero che dal podio manchi Fedez perché il suo brano mi piaceva e continua a ritornarmi in mente. Questo significa che è ben scritto. Trovo anche che la produzione sia stata superlativa con suoni davvero ipnotici. Sono certa che funzionerà tanto a livello radiofonico. Giorgia ha ricevuto il premio più importante ovvero quello del pubblico. Non ha più niente da dimostrare è semplicemente fantastica anche con un brano che secondo me alla fine non era così adatto a lei.

Rose Villain, Elodie, Irama o…. quali look ti sono piaciuti di più?

Assolutamente Elodie. Lei potrebbe indossare tutto perché è bellissima ma in questo Sanremo ha dimostrato di saperlo fare con classe. Spendo una parola anche per il look di Serena Brancale e per la sua pettinatura.

Alberto Angela a Sanremo, quanto potente è stato il suo messaggio?

“Ragazzi non abbiate paura del futuro”. Questa frase di Albero Angela racchiude tutto ciò che cerco di insegnare quotidianamente ai miei figli. Vorrei che i miei figli si sentissero liberi di credere in un futuro migliore. Angela non è solo un divulgatore scientifico; è un uomo intelligente e pratico che vive la realtà proiettato verso il domani. Vorrei che anche la musica potesse insegnare a non avere paura del futuro e in questo senso vorrei citare Lucio Corsi che ci ha illuminato col suo talento. Ecco, vorrei che anche la musica progredisse nel rispetto del passato con amore e delicatezza e sicuramente senza “aiuti” dall’intelligenza artificiale. Corsi ci ha dimostrato che si deve e si può.

Cosa ti resta di questo Sanremo 2025?

Cosa mi resta di questo Sanremo 2025? Mi resta la voglia di tornare su quel palco. Carlo è stato il vero vincitore di questa edizione. È tornato con garbo, serietà e tanta umiltà.

