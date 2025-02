Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Damiano pazzesco, Balti solare. Promuovo Fedez e Corsi”

Fonte: IPA Le pagelle dei look della seconda serata di Sanremo, tra capolavori e orrori

Annalisa Minetti, che sul palco dell’Ariston è salita più volte e ha vinto il Festival nel 1998 con Senza te e con te, commenta per noi la seconda serata di Sanremo 2025.

In attesa della terza (leggi la scaletta) ripercorriamo con Annalisa Minetti i momenti salienti della seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Nella serata di martedì 12 febbraio, Carlo Conti ha voluto al suo fianco come co-conduttori Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti, per creare divertimento ed eleganza, ma non solo. Tra gli ospiti Damiano David ha incantato il pubblico portando un brano non così famoso di Lucio Dalla, Felicità. E per quanto riguarda la gara, si sono esibiti metà dei Big, mentre tra le nuove proposte sono andati in finale Settembre (leggi la nostra intervista) e Alex Wyse.

Bianca Balti co-conduttrice di Sanremo 2025, ti è piaciuta?

Assolutamente sì. L’ho trovata gradevole, scanzonata, solare e con un grande coraggio manifestato però con semplicità. Mi è piaciuto molto anche il modo di presentare i cantanti molto naturale, con tante imperfezioni per carità, ma simpatiche e con naturalezza. Si sentiva che era a suo agio e si divertiva, cosa che per sua stessa ammissione, non aveva fatto durante il suo primo Sanremo.

Bianca Balti e lo scambio di battute con Carlo Conti: lei esempio per tutte le donne e noi donne esempio per gli uomini: cosa ne pensi? Concordi?

Per me esiste il concetto di persona quindi non esistono donne, uomini e bambini. A parer mio sono le persone indistintamente dal loro sesso che stanno al centro. Dovremmo essere tutti d’esempio l’uno per l’altro, utopico forse, ma la penso così.

Fonte: Ufficio stampa - Annalisa Minetti

Al secondo ascolto ti è arrivata qualche emozione, chi promuovi?

Promuovo assolutamente Fedez e Lucio Corsi. Due mondi completamente diversi che ho trovato assolutamente centrati come pezzo ed interpretazione. Federico dovrebbe lasciar stare le ultime vicende e concentrarsi sul tipo di musica che sa fare, tornando alle origini. Sul palco lo trovo credibile per stile ed autenticità del messaggio. Lucio Corsi, che bella scoperta! “Non sono altro che Lucio” recita la canzone. Il coraggio di rimanere sé stessi.

Damiano di nuovo all’Ariston, ti hanno colpito le sue performance?

Damiano mi piace proprio tantissimo. È un performer pazzesco, umile, appassionato e nel brano di Dalla l’ho trovato fantastico; è così difficile conquistare la felicità in questo momento storico quindi giustifico la rabbia che ha messo nell’interpretazione della seconda parte del brano. Ho letto che è stato criticato per questo ma non sono d’accordo. I momenti di felicità sono talmente pochi che quando li trovi li pretendi anche con rabbia. Si capisce che Damiano è un uomo di disciplina e trovo perfettamente giustificato il successo internazionale che sta avendo.

Un giudizio generale sulla seconda serata?

Frassica è stato proprio fantastico e menomale che c’era Malgioglio che ha permesso a Nino di tirare fuori il meglio di sé. È diventato il suo strumento di scherno quindi li ho trovati davvero complementari.

Leggi il commento di Annalisa Minetti alla prima serata di Sanremo 2025.