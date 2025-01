Sanremo 2025, Lucio Corsi canta Volevo essere un duro. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Ufficio Stampa Lucio Corsi

Fra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 c’è anche Lucio Corsi. Il cantante debutterà sul palco dell’Ariston con la canzone Volevo essere un duro. Un brano molto particolare che segna la sua prima volta nella kermesse.

Sanremo 2025: testo e significato di Volevo essere un duro

Ma di cosa parla Volevo essere un duro? La canzone è stata sia scritta che composta da Tommaso Ottomano e Lucio Corsi. I due hanno curato insieme ad Antonio Cuper Cupertino anche la produzione.

A raccontare il significato del brano che ascolteremo a Sanremo 2025 è stato proprio Lucio Corsi. “Volevo essere un duro parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo – ha raccontato -. Parla (ammesso che questa canzone abbia una bocca) del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava”.

La canzone dunque riflette lo stile di Lucio Corsi, pronto ad affrontare temi importanti, ma anche a sdrammatizzare, puntando su atmosfere surreali, rock d’autore e tonalità folk.

La canzone arriva in contemporanea con l’annuncio del Club Tour 2025 che porterà l’artista a esibirsi nelle principali città italiane. “Ad aprile ripartono i concerti – ha confidato -. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino. Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in Alle prese con una verde milonga. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro”.

Chi è Lucio Corsi, cantante a Sanremo 2025

Classe 1993, Lucio Corsi è fra i Big in gara a Sanremo 2025. Originario di Grosseto, ha inseguito la passione per la musica sin da giovanissimo.

Il suo primo EP, intitolato Vetulonia Dakar, è stato pubblicato nel 2014. Nello stesso anno si è esibito al MI AMI Festival con la canzone Le api. Un anno dopo è apparso il suo primo album in studio, intitolato Altalena Boy/Vetulonia Dakar che ha ottenuto da subito un ottimo riscontro da parte della critica grazie a testi surreali e ad uno stile glam.

Nel 2017 è uscito il suo secondo album, Bestiario musicale, a tema favolistico con otto tracce, ognuna dedicata ad un animale presente nella Maremma. Nello stesso periodo ha aperto i concerti e i tour teatrali di Brunori Sas e Baustelle.

A partire dal 2020 è stato ospite del programma l’Assedio di Dara Bignardi con la sua band, mentre nel 2023 è uscito il suo quarto album intitolato La gente che sogna.

Nel 2024 è stato pubblicato il singolo Tu sei il mattino. La canzone è stata inserita nella terza stagione di Vita da Carlo, la serie tv con protagonista Carlo Verdone.

Lucio Corsi ha recitato nello show vestendo i panni di sè stesso. Nella serie infatti Verdone viene scelto come direttore artistico del Festival di Sanremo e porta sul palco Corsi per creare una kermesse che rompa gli schemi.

Proprio le performance del cantante in Vita da Carlo lo hanno messo in luce di fronte a Carlo Conti che ha deciso di sceglierlo per Sanremo 2025.