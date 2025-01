Brunori Sas, chi è il cantautore a Sanremo 2025: le canzoni più belle

Tutto su Brunori Sas, il cantautore tra ironia e malinconia pronto alla sua prima esperienza come Big al "Festival di Sanremo 2025"

Fonte: IPA Brunori Sas

L’annuncio dei cantanti protagonisti del Festival di Sanremo 2025 ha regalato nuovi volti a una kermesse già seguitissima e molto apprezzata. Tra i nuovi protagonisti, uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana è Brunori Sas: un artista con uno stile unico, pronto a conquistare il pubblico dell’Ariston.

Chi è Brunori Sas

Dietro il nome d’arte di Brunori Sas si cela Dario Brunori: il cantautore, nato a Cosenza nel 1977, inizia la sua carriera musicale nel 2003 con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta per poi far parte, nel 2005, dei Blume insieme a Matteo Zanobini e Francesca Storai.

Il progetto Brunori Sas, nome d’arte scelto per omaggiare l’impresa edile dei suoi genitori, inizia nel 2009 con la pubblicazione di Vol. 1, il suo disco d’esordio dal sapore autobiografico, ricco di racconti intimi e ironici. Da allora, Brunori Sas pubblica album sempre più maturi: Vol. 2 – Poveri Cristi nel 2011, Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi nel 2014 e A casa tutto bene nel 2017.

Il 2020 è l’anno di Cip!, il suo quinto album in studio, quello che gli porta maggiore successo e che lo spinge, nel 2021, a rilasciare Baby Cip, una speciale raccolta acustica e rivisitata dei brani presenti nel suo album del 2020.

Un lavoro dedicato anche alla nascita di Fiammetta, la bambina nata dall’amore con Simona Marrazzo, la sua compagna e co-fondatrice dell’etichetta discografica Picicca Dischi.

Tra progetti teatrali, presenze in tv, come Brunori Sa, programma di Rai 3 di cui è stato conduttore, e scritture di colonne sonore, gli ultimi singoli cantautorali di Brunori risalgono al 2024, anno in cui pubblica La ghigliottina e Il morso di Tyson.

Le canzoni più belle di Brunori Sas

La discografia di Brunori Sas si distingue per la sua capacità di portare gli ascoltatori in un viaggio tra cantautorato tradizionale e sonorità moderne: i suoi brani raccontano storie intime e universali, alternando ironia e malinconia, leggerezza e introspezione con arrangiamenti mai banali.

Fonte: IPA

Guardia ’82 ci riporta alle estati dell’infanzia, tra nostalgia e poesia, mentre brani come La verità scavano nell’animo umano, invitandoci a riflettere con dolcezza e sincerità. Con Kurt Cobain, Brunori riesce a bilanciare ironia e malinconia, esplorando il senso di felicità nella società contemporanea. Infine, Per due che come noi è una delle sue dichiarazioni d’amore più intime e toccanti: canzoni che evidenziano l’innata capacità del cantautore di creare un legame emotivo unico con chi lo ascolta.

Brunori Sas tra i Big di Sanremo 2025

Non è la prima volta che Brunori Sas calca il palco del teatro Ariston: già nel 2019, infatti, il cantante si esibisce a Sanremo accanto agli Zen Circus durante la serata dei duetti con L’amore è una dittatura.

Il 2025 segna però un momento importante: la sua presenza tra i 30 Big in gara della competizione e l’occasione di raccontare ancora una volta il suo mondo attraverso il pezzo L’albero delle noci.

“Il brano parla della gioia e della rivoluzione che portano ad una nuova nascita, quella di mia figlia Fiammetta, che è stata un motore. Ma parla anche della paura e dell’inquietudine che si prova in questa situazione, in quella linea sottile che separa l’essere genitore dal sentirsi ancora figli” ha raccontato il cantante.

Un pezzo in cui Brunori raccoglie paure, inadeguatezza e la volontà di proteggere qualcuno che si ama. Porta lo stesso titolo anche il suo nuovo album in uscita a febbraio 2025: dieci tracce che, probabilmente, riusciranno a emozionarci e farci riflettere in vero stile Brunori.