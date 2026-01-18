Amici, le pagelle della quindicesima puntata: Maria da applausi (8), Brunori Sas positivo (7), prof. sfidanti (5)

La puntata di "Amici" del 18 gennaio ha messo alla prova gli alunni, che hanno fatto un po' del loro "peggio" per salvare la situazione

Amici è tornato in onda con il secondo appuntamento del 2026: condotto da Maria De Filippi, gli alunni hanno presentato i propri inediti, e a giudicarli c’è stato un cantautore che si è improvvisato “giudice positivo”, ovvero Brunori Sas. Ma la puntata è iniziata con un “chiarimento” tra Opi e la prof. Pettinelli. L’impressione che abbiamo avuto è che siamo ben lontani da un vero e proprio chiarimento, tuttavia. Ecco le nostre pagelle della puntata del 18 gennaio 2026.

Opi, la difesa di Maria De Filippi è da applausi. Poi le lacrime per il podio. Voto: 8

Opi è indubbiamente tra gli studenti della classe di Amici25 ad essersi ritrovato spesso al centro della polemica. Non riesce a trovare un punto di incontro con la prof. Anna Pettinelli, e Maria De Filippi stessa ha provato a difendere il giovane, che ha ringraziato Rudy Zerbi per averlo sostenuto. “Pettinelli non mi sta motivando”. Al centro di tutto viene meno il rapporto di fiducia tra il professore e l’alunno, che per la Pettinelli è stato rinnovato, ma non per Opi, che l’ha contestata, incoraggiato anche dalla De Filippi a essere sincero e diretto, senza timore.

A volte serve tempo, quando non ci si ritrova sui binari “giusti”, ma la fase del serale è quasi dietro l’angolo. Di fatto, tra Opi e la Pettinelli ci sono stati dei rapporti burrascosi, e non sono mancati i momenti salienti in puntata. Maria De Filippi è intervenuta, ma è chiaro che il ragazzo non si senta abbastanza sicuro. Il chiarimento è arrivato, ma forse si è troppo scottato? Il dubbio è rimasto, anche perché le parole a favore sono andate per Zerbi, e non per la Pettinelli. Alla fine, però, si è classificato sul podio nella classifica degli inediti: piccola rivincita per Opi dopo tanto clamore.

Brunori Sas, il giudice positivo. Voto: 7

“Devo dare un giudizio positivo per forza altrimenti mi lapidano”. Da cantautore, Brunori Sas ha cercato di incoraggiare gli studenti, senza risultare mai di troppo e sottolineando l’enorme impegno dei giovani per mettercela tutta per presentare gli inediti al loro meglio. “Questo è un periodo musicale in cui è molto importante trovare una propria identità”, da giudice “positivo” non ha portato del pepe, ma la sua immensa conoscenza e un rispetto di fondo che abbiamo molto apprezzato.

Soprattutto in un programma come Amici, dove a volte i toni possono essere eccessivamente “accesi”, a favore delle telecamere e non del mero talento. Memorabile la richiesta finale, dopo l’esibizione di Opi: “Possiamo fare Amici senza pubblico?”, gli applausi hanno forse disturbato un tantinello il giudice. Ci rimane una curiosità, una sensazione: scoprire i suoi veri pensieri.

Rossella Brescia, giudice trasparente. Voto: 6

Anche Rossella Brescia, giudice di ballo, ha scelto la via di Brunori Sas: commenti positivi, incoraggianti, senza mai esagerare, a parte per Maria Rosaria, per cui si è riservata la possibilità di giudicare le sue “facce” durante l’esibizione. Per la studentessa, sono un modo di esprimersi e per raccontare le emozioni, ma per la Brescia sono di “troppo”: forse sarebbe meglio trovare un equilibrio per riuscire a comunicare le emozioni al pubblico. Per il resto, Maria Rosaria rimane tra le più promettenti di questa edizione.

Gli inediti. Voto: 6+

L’amore è tra i perni su cui ruotano gli inediti, un tema difficile sotto certi aspetti, considerando che d’amore hanno scritto tutti, poeti, scrittori, cantautori. Gard con Precipitando convince: tanti applausi per lui in studio, e ha trascinato il pubblico con un inedito carico di bellezza e di difficoltà, ottenendo anche un “molto bravo” dal giudice Brunori Sas. In effetti si è avvertito l’impegno dello studente. Grande plauso anche per Plasma, che ha presentato Perdigiorno: stavolta a piacere è stato il ritmo.

Angie con Millemila missili, che ha scritto lei, si è impegnata moltissimo, ma l’emozione l’ha tradita. Molto bene Valentina con Catene, che è tra le favorite di questa edizione, e non è difficile capire perché: c’è l’emozione, ma anche una migliore gestione di fronte alle telecamere e con il microfono in mano, anche se alla fine è andata in sfida, così come Angie. E poi il look: è lei stessa che sceglie make-up e outfit, a raccontarsi senza sovrastrutture. A provarci è Opi, e ci ha provato davvero, salendo tra le scale: vuole farcela, senza finire sempre tra gli ultimi in classifica. E forse, come suggerito da Brunori, dalla sofferenza è uscita una parte bella: la “cazzimma”, che lo ha portato di diritto sul podio.

Il serale si avvicina, gli ultimi in classifica secondo i prof, voto: 5

Tra un po’ ci sarà il serale, non è stato dato ai professori il numero di partecipanti”. Così Maria De Filippi ha anticipato ai giovani talenti della Scuola di Amici che il tempo è sovrano e che da questo momento in poi non si possono permettere più troppi errori. Oltre al talento, che rimane indiscusso, è tempo di dimostrare di saper reggere certi ritmi, i guanti di sfida, le telecamere, l’emozione.

Per Emanuel Lo, Pierpaolo non ha fatto dei passi in avanti e non è migliorato. Si è messo alla prova, ha accettato di esibirsi, e Veronica Peparini è intervenuta a suo favore. Si sono scontrati, come di consueto: “Stai urlando”, ha fatto notare la Peparini, e quando Pierpaolo è tornato sul banco ha provato a spiegarsi, incoraggiato dalla De Filippi. “Basta che non insulti nessuno, puoi dire la tua”. Ma la prof. che ha ragione, alla fine, è Lorella Cuccarini: “Nessuno di noi sarà d’accordo con le scelte degli altri”.

L’esibizione di Lorenzo sulle note di E… di Vasco Rossi è stata un po’ disastrosa: come sottolineato dalla Pettinelli, è risultato un po’ “alterato”. Dobbiamo però fare un passo indietro: è vero che tutti gli studenti lavorano su loro stessi da mesi, ma riuscire a essere in grado di affrontare una fase così delicata come quella del Serale richiede un lavoro immenso. La crescita è spesso lenta, ma costante, e talvolta c’è anche chi ha bisogno di percorrere più strada per riuscire a imporsi. I giochi sono quasi fatti, ma chi tra di loro riuscirà a strappare il “sì” dai Prof? Sarà forse Maria Rosaria, ultima per la Peparini ma non per la Celentano?

