Amici è tornato in onda con il secondo appuntamento del 2026: condotto da Maria De Filippi, gli alunni hanno presentato i propri inediti, e a giudicarli c’è stato un cantautore che si è improvvisato “giudice positivo”, ovvero Brunori Sas. Ma la puntata è iniziata con un “chiarimento” tra Opi e la prof. Pettinelli. L’impressione che abbiamo avuto è che siamo ben lontani da un vero e proprio chiarimento, tuttavia. Ecco le nostre pagelle della puntata del 18 gennaio 2026.

Opi, la difesa di Maria De Filippi è da applausi. Poi le lacrime per il podio. Voto: 8

Opi è indubbiamente tra gli studenti della classe di Amici25 ad essersi ritrovato spesso al centro della polemica. Non riesce a trovare un punto di incontro con la prof. Anna Pettinelli, e Maria De Filippi stessa ha provato a difendere il giovane, che ha ringraziato Rudy Zerbi per averlo sostenuto. “Pettinelli non mi sta motivando”. Al centro di tutto viene meno il rapporto di fiducia tra il professore e l’alunno, che per la Pettinelli è stato rinnovato, ma non per Opi, che l’ha contestata, incoraggiato anche dalla De Filippi a essere sincero e diretto, senza timore.

A volte serve tempo, quando non ci si ritrova sui binari “giusti”, ma la fase del serale è quasi dietro l’angolo. Di fatto, tra Opi e la Pettinelli ci sono stati dei rapporti burrascosi, e non sono mancati i momenti salienti in puntata. Maria De Filippi è intervenuta, ma è chiaro che il ragazzo non si senta abbastanza sicuro. Il chiarimento è arrivato, ma forse si è troppo scottato? Il dubbio è rimasto, anche perché le parole a favore sono andate per Zerbi, e non per la Pettinelli. Alla fine, però, si è classificato sul podio nella classifica degli inediti: piccola rivincita per Opi dopo tanto clamore.

Brunori Sas, il giudice positivo. Voto: 7

“Devo dare un giudizio positivo per forza altrimenti mi lapidano”. Da cantautore, Brunori Sas ha cercato di incoraggiare gli studenti, senza risultare mai di troppo e sottolineando l’enorme impegno dei giovani per mettercela tutta per presentare gli inediti al loro meglio. “Questo è un periodo musicale in cui è molto importante trovare una propria identità”, da giudice “positivo” non ha portato del pepe, ma la sua immensa conoscenza e un rispetto di fondo che abbiamo molto apprezzato.

Soprattutto in un programma come Amici, dove a volte i toni possono essere eccessivamente “accesi”, a favore delle telecamere e non del mero talento. Memorabile la richiesta finale, dopo l’esibizione di Opi: “Possiamo fare Amici senza pubblico?”, gli applausi hanno forse disturbato un tantinello il giudice. Ci rimane una curiosità, una sensazione: scoprire i suoi veri pensieri.

Rossella Brescia, giudice trasparente. Voto: 6

Anche Rossella Brescia, giudice di ballo, ha scelto la via di Brunori Sas: commenti positivi, incoraggianti, senza mai esagerare, a parte per Maria Rosaria, per cui si è riservata la possibilità di giudicare le sue “facce” durante l’esibizione. Per la studentessa, sono un modo di esprimersi e per raccontare le emozioni, ma per la Brescia sono di “troppo”: forse sarebbe meglio trovare un equilibrio per riuscire a comunicare le emozioni al pubblico. Per il resto, Maria Rosaria rimane tra le più promettenti di questa edizione.

Gli inediti. Voto: 6+

L’amore è tra i perni su cui ruotano gli inediti, un tema difficile sotto certi aspetti, considerando che d’amore hanno scritto tutti, poeti, scrittori, cantautori. Gard con Precipitando convince: tanti applausi per lui in studio, e ha trascinato il pubblico con un inedito carico di bellezza e di difficoltà, ottenendo anche un “molto bravo” dal giudice Brunori Sas. In effetti si è avvertito l’impegno dello studente. Grande plauso anche per Plasma, che ha presentato Perdigiorno: stavolta a piacere è stato il ritmo.

Angie con Millemila missili, che ha scritto lei, si è impegnata moltissimo, ma l’emozione l’ha tradita. Molto bene Valentina con Catene, che è tra le favorite di questa edizione, e non è difficile capire perché: c’è l’emozione, ma anche una migliore gestione di fronte alle telecamere e con il microfono in mano, anche se alla fine è andata in sfida, così come Angie. E poi il look: è lei stessa che sceglie make-up e outfit, a raccontarsi senza sovrastrutture. A provarci è Opi, e ci ha provato davvero, salendo tra le scale: vuole farcela, senza finire sempre tra gli ultimi in classifica. E forse, come suggerito da Brunori, dalla sofferenza è uscita una parte bella: la “cazzimma”, che lo ha portato di diritto sul podio.

Il serale si avvicina, gli ultimi in classifica secondo i prof, voto: 5

“Tra un po’ ci sarà il serale, non è stato dato ai professori il numero di partecipanti”. Così Maria De Filippi ha anticipato ai giovani talenti della Scuola di Amici che il tempo è sovrano e che da questo momento in poi non si possono permettere più troppi errori. Oltre al talento, che rimane indiscusso, è tempo di dimostrare di saper reggere certi ritmi, i guanti di sfida, le telecamere, l’emozione.

Per Emanuel Lo, Pierpaolo non ha fatto dei passi in avanti e non è migliorato. Si è messo alla prova, ha accettato di esibirsi, e Veronica Peparini è intervenuta a suo favore. Si sono scontrati, come di consueto: “Stai urlando”, ha fatto notare la Peparini, e quando Pierpaolo è tornato sul banco ha provato a spiegarsi, incoraggiato dalla De Filippi. “Basta che non insulti nessuno, puoi dire la tua”. Ma la prof. che ha ragione, alla fine, è Lorella Cuccarini: “Nessuno di noi sarà d’accordo con le scelte degli altri”.

L’esibizione di Lorenzo sulle note di E… di Vasco Rossi è stata un po’ disastrosa: come sottolineato dalla Pettinelli, è risultato un po’ “alterato”. Dobbiamo però fare un passo indietro: è vero che tutti gli studenti lavorano su loro stessi da mesi, ma riuscire a essere in grado di affrontare una fase così delicata come quella del Serale richiede un lavoro immenso. La crescita è spesso lenta, ma costante, e talvolta c’è anche chi ha bisogno di percorrere più strada per riuscire a imporsi. I giochi sono quasi fatti, ma chi tra di loro riuscirà a strappare il “sì” dai Prof? Sarà forse Maria Rosaria, ultima per la Peparini ma non per la Celentano?

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp