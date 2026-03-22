Serale Amici 25, le pagelle della prima puntata: Gigi D’Alessio oscura tutti (8), le lacrime della Cuccarini (7)

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Il Serale di Amici 25 ha aperto i battenti, fra esibizioni ed eliminazioni, ma anche tanti scontri e polemiche. A condurre, ancora una volta, Maria De Filippi, abilissima nel passare dal dramma alla risata, rendendo come sempre il programma godibile e leggero. E se Elena D’Amario, nuovo giudice dello show, non brilla, Gigi D’Alessio è la nuova stella della trasmissione.

Le lacrime di Lorella Cuccarini. Voto: 7

Amici non è solamente una trasmissione, ma un mondo fatto di emozioni e di legami che diventano forti e indissolubili. Lo sa bene Lorella Cuccarini, showgirl, cantante, conduttrice e veterana della tv che però non rinuncia ad emozionarsi di fronte all’eliminazione di un suo allievo.

Al termine della seconda manche del Serale infatti sono finiti al ballottaggio ben tre suoi cantanti: Michele, Lorenzo ed Angie. A salvarsi è stato Lorenzo che è riuscito a conquistare i giudici sulle note di Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Lo scontro è avvenuto dunque fra Angie e Michele che hanno scelto di esibirsi in due inediti.

Dopo le performance sono arrivati i voti dei giudici che hanno scelto di eliminare Michele. L’allievo è apparso molto commosso e provato, ma ha cercato di non perdere il sorriso. Non l’ha presa bene Lorella Cuccarini, provata da questa scelta e arrabbiata con Rudy Zerbi per aver mandato al ballottaggio ben tre cantanti.

“Noi siamo chiamati qui a giocare, a fare una sfida, ma dovremmo anche fare un percorso per cercare di portare avanti i migliori che ci sono – ha detto -. Secondo me, in questa prima puntata nessuno di loro merita di uscire. Io credo molto ai miei, ma non sono una matta. Per me questa è una porcata! Si vuole eliminare uno bravo”.

Lorella si è poi alzata ad abbracciare il concorrente eliminato: “Sei fortissimo”, ha detto. Poco dopo la Cuccarini si è sciolta in lacrime: “Che devo fare, sono fatta così”, ha affermato abbracciando Maria De Filippi che, proprio per darle il tempo di riprendersi ha mandato la pubblicità.

Gigi D’Alessio inarrivabile. Voto: 8

Sarà perché è abituato al ruolo di giudice, sarà perché ha il carattere giusto per una trasmissione come Amici, ma Gigi D’Alessio si è rivelato il vero grande protagonista della prima puntata del Serale. Sin dal suo ingresso il cantante ha conquistato la scena.

“Queste poltrone non girano?”, ha chiesto a Maria De Filippi, ridendo e alludendo a The Voice, programma in cui è stato per diverso tempo giudice. Poco dopo l’artista è stato protagonista di un acceso confronto con Anna Pettinelli che l’ha accusato di non aver giudicato nel modo giusto l’esibizione di Lorenzo.

Il botta e risposta è stato piuttosto aspro, con Gigi D’Alessio che, di fronte alle provocazioni della Pettinelli, ha risposto: “Con tutto il rispetto Anna, Lorenzo non ha sbagliato nulla, non c’era nessuna sbavatura. C’è solo una piccola differenza tu metti i dischi, io invece li faccio. I successi non li create, li trasmettete”.

Ma l’artista non è solamente il protagonista di liti e scontri, ma è anche un giudice che sa dire le parole giuste al momento giusto. Così si emoziona ascoltando Plasma e consola Opi dopo l’eliminazione. “Evidentemente non sei ancora pronto al 100% – gli ha detto, mentre Maria lo salutava -. I ‘no’ aiutano a crescere. Fidati di me: io non ho mai vinto nulla e sono qui a cantare da 30 anni. Non pensate al successo, pensate ad amare quello che fate, studiate. Da qui si parte: qui non è l’ultima fermata. Ricordati queste parole, poi ci rincontreremo sicuramente”.

Elena D’Amario non brilla. Voto: n.c.

Essere un giudice di Amici, fra personalità forti e caratteri che predominano, non è semplice. Elena D’Amario ci ha provato, nella prima puntata dello show, ma non ci è riuscita, forse, abbastanza. I suoi sono stati tentativi timidi che non hanno convinto del tutto. Elena scompare accanto a Gigi D’Alessio, grande protagonista della puntata, e a Cristiano Malgioglio, ma siamo certi che potrebbe dare molto di più, soprattutto per via della sua grandissima competenza riguardo la danza. Di tempo ce n’è abbastanza: siamo solo alla prima puntata, il resto si vedrà.

Alessandro Cattelan non convince del tutto. Voto: 6

Alessandro Cattelan riceve un 6 sulla fiducia, ma la sua partecipazione ad Amici non convince del tutto. Il conduttore, inizialmente indicato come giudice dello show, ha invece uno spazio tutto suo in cui fa giocare i professori e i giudici. Il suo Password però non sembra decollare e la scintilla di divertimento non arriva mai.

Gli eliminati della prima puntata del Serale di Amici

Per la prima puntata del Serale di Amici 25, Maria De Filippi aveva annunciato ben tre eliminazioni. Il primo ad abbandonare la trasmissione è stato Opi che è andato al ballottaggio con Gard e Valentina. Una eliminazione che ha lasciato tutti senza parole

“So quanto ci tenevi, so tutto – ha detto la conduttrice, cercando di consolarlo -. Però succede, è un programma televisivo dove ogni settimana ci sono delle eliminazioni. Non c’è nulla di definitivo nella vita”. “Lo so – ha risposto Opi -, poi fuori da qui c’è un mondo e spero di andarmelo a prendere. Mi dispiace”.

Sconvolta Anna Pettinelli che aveva sempre creduto nel suo talento: “Ho visto in lui il motore più importante: una grande fame. Lui è molto determinato”, ha svelato.

Il secondo eliminato è stato Michele. Il concorrente ha abbracciato Lorella Cuccarini, che si è commossa, poi Maria De Filippi. “Grazie Maria e grazie a tutti: sono stati mesi bellissimi – ha detto -. Continuerò fuori sicuramente, spero di esplorare come un bambino contento che scopre cose nuove. Vi amo, è stato un percorso bellissimo”.

La sfida finale è stata quella fra Antonio ed Emiliano, due ballerini talentuosi coinvolti in una eliminazione tutt’altro che semplice. Alla fine ad abbandonare la trasmissione è stato Antonio che prima di abbandonare la scuola ha voluto ringraziare tutti. “In un momento buio della mia vita mi avete fatto trovare la luce”, ha detto.