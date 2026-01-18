Anticipazioni Amici del 18 gennaio, le classifiche a sorpresa prima del Serale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Nuovo appuntamento con uno dei talent più amati e longevi della televisione italiana: domenica 18 gennaio torna su Canale5 l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi che continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori tra sfide, emozioni e colpi di scena che non smettono mai di far parlare. La scuola più famosa della tv è ormai entrata nella fase più calda, quella che precede il tanto atteso Serale, e l’attenzione è tutta puntata sugli allievi ancora in gara. La puntata del 18 gennaio promette scintille: nuove classifiche dei professori di canto e ballo, giudizi destinati a far discutere e possibili ribaltamenti inattesi. Come sempre non mancheranno gli ospiti speciali, tante emozioni e qualche colpo di scena.

Amici, anticipazioni 18 gennaio: gli inediti dei cantanti

Nuovo atteso appuntamento con il talent di Maria De Filippi: Amici continua la sua cavalcata in vista del Serale che dovrebbe andare in onda in primavera, ma nel frattempo ogni settimana i concorrenti ancora in gara devono dimostrare il proprio talento nel canto e nel ballo sfidandosi a colpi di note e piroette per convincere i professori, ma soprattutto i giudici esterni che ad ogni puntata devono esaminare il lavoro svolto.

Nella puntata del 18 gennaio, dopo che la scorsa settimana erano stati i professori di canto e di ballo a giudicare i ragazzi, torna la tradizionale formula dei giudici esterni. Questa volta a valutare le capacità e le performance degli alunni della scuola ci saranno Rossella Brescia per il ballo e Brunori Sas per il canto. A Brunori, reduce dal successo di Sanremo, toccherà un arduo compito, ovvero quello di valutare gli inediti dei cantanti in gara perché la puntata verterà proprio su quelli.

Durante la giornata si esibiranno dunque: Angie con Millemila minuti, Caterina con Roserovi, Elena con Wanda, Gard con Precipitando, Lorenzo con Stupida vita, Michele con Bello bello, Opi con Scusa, Plasma con Perdigiorno, Riccardo con Mi fido di te e Valentina con Catene.

Come sempre a tenere banco nella puntata ci saranno anche le dinamiche interne alla Scuola, con le emozioni dei ragazzi sempre al primo posto: in particolare la felicità di Valentina e Pierpaolo che hanno vinto le rispettive sfide, guadagnandosi la possibilità di rimanere all’interno di Amici, ma anche le lacrime di Opi che, durante il daytime è stato ripreso mentre piangeva per aver perso fiducia nella sua insegnante, Anna Pettinelli.

Opi era già stato al centro di un acceso scontro diverse puntate fa e durante la puntata del 18 gennaio Maria lo esorta ad esprimere i propri sentimenti e i propri dubbi con il cantante che confessa, nuovamente, di non fidarsi più della Pettinelli che, dal canto suo, ci resta malissimo.

Gli ospiti di Amici del 18 gennaio

Come ogni settimana anche la puntata del 18 gennaio vedrà arrivare in studio da Maria De Filippi ospiti importanti che si esibiranno con i loro successi o si presteranno nell’importante ruolo di giudici, come nel caso di Rossella Brescia e Brunori Sas. Altro ospite molto atteso sarà Mida, l’ex concorrente di Amici pronto a presentare il suo nuovo singolo dal titolo Canzone d’amore.

Le classifiche di canto e ballo (spoiler)

La gara si preannuncia agguerrita anche perché nella scorsa puntata a contendersi il primo posto in classifica c’erano ben due talenti, Plasma e Gard, ma una nuova classifica di canto attende i ragazzi. Stessa cosa nel ballo e già i professori hanno deciso chi, secondo loro, merita gli ultimi posti in classifica.

A rimanere agli ultimi posti sono stati infatti, secondo il giudizio di Rudy Zerby, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini i cantanti Plasma, Caterina e Lorenzo, mentre sul lato del ballo ad avere la peggio sono stati Pierpaolo e Maria Rosaria secondo l’insindacabile giudizio di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.