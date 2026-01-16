Amici 25, Veronica Peparini nella bufera dopo l’eliminazione di Giorgia: scoppia la polemica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nuove polemiche ad Amici 25 dove Veronica Peparini ha deciso di eliminare Giorgia Foglini. La concorrente è stata esclusa dalla scuola e non prenderà parte al Serale. La scelta dell’insegnante ha messo fine al sogno della ballerina, ma soprattutto ha scatenato le polemiche dei fan della trasmissione, convinti che la sua sia stata una decisione sbagliata.

Amici, Veronica Peparini elimina Giorgia

Giorgia si è presentata di fronte agli insegnanti di Amici 25 in quello che sembrava un confronto come tanti. Proprio per questo quando Veronica Peparini ha preso la parola è rimasta spiazzata.

“C’è una parte mancante, importante, che comprende anche il tuo carattere – ha esordito l’insegnante del programma di Maria De Filippi -. Mi sei piaciuta all’inizio, mi aspettavo di più…ho visto uno stallo, ti ho vista sempre simile. Non è una questione di espressività, ma una serie di cose. Non ti vedo centrata. Sono tante cose che mi hanno portato a prendere questa decisione. Non ti vedo pronta”.

Veronica Peparini ha dunque comunicato alla ballerina la volontà di non portarla al Serale di Amici 25. Giorgia ha cercato di convincere l’insegnante: “Io credo di spaziare molto con la mia espressività, mi dispiace – ha spiegato -. C’è stato un cambiamento improvviso, io credo di meritarmi il Serale. Ho rinunciato a tanto per questo percorso”.

L’insegnante però è rimasta ferma nella sua decisione, affermando di voler eliminare Giorgia: “Devo valutare tutto, non possono andare tutti al Serale”, ha detto. A quel punto è intervenuta anche Alessandra Celentano: “Per me sei una brava ballerina, il problema è il tuo carattere, la tua insicurezza, non sai quello che vuoi e chi sei. Devi lavorare sulle tue problematiche caratteriali”, ha rivelato.

Le polemiche per l’eliminazione di Giorgia ad Amici 25

L’eliminazione di Giorgia, proprio perché arrivata a sorpresa, ha sconvolto non solo la ballerina, ma anche i fan della trasmissione. In tanti hanno commentato i video e i post dedicati alla vicenda sui social, affermando che l’eliminazione sarebbe avvenuta senza un motivo valido.

La stessa Giorgia si è sfogata, una volta tornata in casetta, con gli altri compagni d’avventura. “Ci trovo tanta incoerenza, io entro con tre si e ora…non sto capendo. Il problema adesso è il mio carattere, scusate, ma mi girano”, ha detto, criticando non solo Veronica Peparini, ma anche la posizione assunta dagli altri professori di danza.

Il Serale di Amici 25 è sempre più vicino e la pressione sale. Solo qualche giorno fa Veronica Peparini aveva eliminato un’altra concorrente del reality. L’insegnante aveva scelto di mandare via dalla scuola Paola, annunciando a sorpresa la sua decisione.

“Ti ricordi come sei entrata? Non ero sicura io e non eri sicura tu – aveva detto -. Mi sono presa del tempo per seguirti e darti fiducia, ho aspettato per vedere miglioramenti. Arrivata a questo punto, in vista del Serale, io devo prendere una decisione. Ti ho visto sofferente, sei arrivata a un buon punto ma con delle lacune. Devo fare i conti con la realtà, il Serale è tanto tosto. Il tuo percorso si ferma, non me la sento di portarti avanti”.