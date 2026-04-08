Amici 25, Alessio contro Emanuel Lo: “Non è equo”

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IPA Emanuel Lo

Le tensioni fra professori e concorrenti in vista della prossima puntata del Serale di Amici 25 non fanno che aumentare. Il programma di Maria De Filippi è ormai giunto alle battute finali e la competizione è sempre più accesa. A far discutere sono soprattutto i guanti di sfida che i professori spesso decidono di proporre per mettere alla prova le qualità e il talento degli studenti.

Amici 25, Alessio Di Ponzio contro Emanuel Lo per la sfida a Nicola

Dopo l’ultima puntata del Serale, Alessio ha sorpreso tutti criticando il comportamento di Emanuel Lo, il suo professore. Nel corso della puntata di Amici 25 infatti l’insegnante aveva lanciato un guanto di sfida di hip hop a Nicola. L’obiettivo di Emanuel? Dimostrare la poca versatilità del ballerino.

“Hai avuto poco tempo per dimostrare la tua versatilità – aveva detto, spiegando la sua scelta -. Credo che un ballerino abbia la capacità di trasformare ogni movimento ed essere un vero performer”.

Una decisione che non è piaciuta ad Alessio Di Ponzio che, nonostante le lodi legate alla sua esibizione, non ha gradito l’atteggiamento di Emanuel Lo. “Non era equo questo guanto – ha detto -, non si può chiedere a un ballerino di classico di fare hip hop e viceversa. Io non so fare correttamente il classico o neoclassico. Ma non è equo. Eppure, non era equo neppure quello della settimana scorsa”.

Una considerazione che, con molta probabilità, verrà discussa durante la prossima puntata di Amici 25. La stessa Alessandra Celentano infatti aveva considerato poco equo il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo. Nel frattempo la gara continua. Per la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ancora in gara Alex, Nicola, Riccardo, Elena, Emiliano e Caterina. Nella squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini invece troviamo Lorenzo, Alex e Angie. La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli conta invece sulla presenza di Gard, Kiara e Alessio.

La sfida di Nicola e Alex: scontro fra Veronica Peparini e Alessandra Celentano

Durante la puntata di Amici 25 un altro guanto di sfida aveva portato i professori a scontrarsi, quello fra Nicola e Alex. La sbarra messa al centro dello studio aveva portato alla lite Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Interpellato da Maria De Filippi, Alex aveva confessato di voler rifiutare il guanto di sfida. “Mi sono trovato in difficoltà. Se ci dovevo rimettere solo io era ok, ma dal momento che ho messo in difficoltà anche la mia squadra ho detto di no”, aveva rivelato.

La Peparini aveva definito il guanto “non equo”, scatenando la reazione di Alessandra Celentano. “Parla proprio Veronica, che ha fatto una carognata nei confronti di Emiliano dando un guanto difficile di latino, che ancora nessuno ha visto – aveva tuonato l’insegnante -. Tu sei la prima a fare le carognate. Sei un lupo travestito da pecora. Almeno io sono trasparente. Secondo me il povero Alex lo avrebbe fatto volentieri”.

“Io non voglio essere buona per finta, io sono questa!”, aveva replicato la Peparini. Il giudice Elena D’Amario aveva chiuso la questione riguardo il guanto di sfida: “Non è equo – aveva chiarito -. Un guanto alla sbarra con tutta una parte non alla sbarra: visto che è una coreografia, cosa siamo chiamati a giudicare? Un esercizio base o una coreografia costruita? Di cosa stiamo parlando? Solitamente i guanti di strategia sono più occultati”.