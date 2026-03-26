Amici 25, gli eliminati della seconda puntata del Serale: gli allievi a rischio

La seconda puntata del Serale di Amici 25 sta per arrivare: chi sono gli allievi a rischio.

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IPA Maria De Filippi

La seconda puntata del Serale di Amici 25 sta per arrivare. Dopo una prima puntata che ha lasciato il segno, con ben tre eliminazioni, in queste ore sono iniziate le registrazioni della prossima sfida del talent. La messa in onda è fissata per sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5 con Maria De Filippi ancora una volta al timone di una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Come funziona la seconda puntata del Serale di Amici 25: tre manche e due eliminazioni

La struttura del Serale di Amici 25 si conferma quella già vista nella prima puntata della trasmissione. Le tre squadre – Zerbi-Celentano, Petti-Emanuel Lo e Cuccarini-Peparini – si affronteranno in altrettante manche. Al termine della prima manche è prevista una eliminazione diretta, mentre la seconda e la terza manche porteranno ad una eliminazione provvisoria. I due allievi in bilico si sfideranno fra di loro per stabilire chi dovrà abbandonare definitivamente il programma. L’esito della sfida verrà comunicato in casetta solamente agli allievi, lontano dalle telecamere dello studio, dalla voce di Maria De Filippi.

A decidere le sorti dei concorrenti sarà ancora una volta una giuria d’eccezione composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, quattro personalità molto diverse fra loro che garantiscono valutazioni sempre intelligenti e mai scontate.

Tra i momenti più attesi della puntata, secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, c’è il confronto richiesto dai professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano che si sono sfidati a vicenda schierando i propri allievi con un guanto dal sapore classico. Nicola, ballerino di danza classica, dovrà cimentarsi in una coreografia hip hop, terreno tipico di Alessio. Quest’ultimo invece dovrà avventurarsi nel mondo della danza accademica. Una sfida che ribalta le certezze di entrambi e che sicuramente sarà appassionante e ricca di colpi di scena.

Chi rischia l’eliminazione nella seconda puntata del Serale di Amici 25

Mentre si attendono le anticipazioni complete della seconda puntata di Amici 25 i riflettori sono già puntati sui cantanti della squadra di Rudy Zerbi che in questa puntata schiererà ben quattro allievi. Tra i nomi più a rischio circolano quelli di Plasma e Caterina, due concorrenti che dovranno dare il massimo per convincere la giuria e restare in gara. La competizione si fa sempre più serrata e con il numero di allievi che si assottiglia di settimana in settimana non c’è più spazio per incertezze.

E gli ospiti? In studio arriveranno Belen Rodriguez e Luca Argentero, due personalità che porteranno pepe al programma. La scelta degli ospiti conferma la volontà di portare al Serale nomi capaci di attirare pubblici diversi. Entrambi potrebbero essere coinvolti nel gioco condotto da Alessandro Cattelan, la novità di questa edizione che ha preso il posto dei tradizionali guanti di sfida tra professori.