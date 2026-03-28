Serale Amici 25, le anticipazioni del 28 marzo: ospiti internazionali e due eliminazioni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Il Serale di Amici 25, la seconda puntata

Il Serale di Amici 25 entra nel vivo e, dopo una prima puntata che ha già lasciato il segno, il secondo appuntamento di sabato 28 marzo rilancia con una serata ancora più intensa. Le sfide si fanno decisive e non mancano, come sempre, le tensioni tra professori, ma oltre agli allievi in gara ci saranno anche alcuni ospiti d’eccezione. Vediamo cosa accadrà nel secondo appuntamento del Serale, condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 28 marzo

Il Serale di Amici 25 torna con una puntata che mette subito in chiaro una cosa: da questo momento in poi ogni esibizione può essere decisiva per il percorso dei concorrenti in gara. In giuria ritroviamo un quartetto ormai ben rodato formato da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, che non faranno mancare commenti taglienti e qualche momento di leggerezza che spezza la tensione in studio.

Le tre squadre continuano il loro percorso e le strategie e rivalità diventano sempre più evidenti. Da una parte c’è il gruppo guidato da Zerbi e Celentano, dall’altra quello capitanato da Pettinelli ed Emanuel Lo, mentre Cuccarini e Peparini cercano di tenere il passo con una squadra compatta ma sotto pressione. Il livello è cresciuto e gli errori, ovviamente, pesano di più. Per questo motivo i professori, già molto esigenti, chiedono prestazioni ancora più solide e spingono alla perfezione.

Da Zendaya a Luca Argentero: gli ospiti

Se la gara è serrata, anche il fronte dello spettacolo non è da meno. La puntata di stasera punta forte sugli ospiti, mescolando volti amatissimi della tv italiana a star internazionali che arrivano direttamente da Hollywood. Tra i più attesi ci sono infatti Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti del cinema internazionale che arrivano in studio per presentare il loro nuovo film The Drama. Accanto a loro, spazio agli ospiti nostrani come Belén Rodriguez e Luca Argentero.

Non manca la musica dal vivo con i The Kolors, che portano sul palco il brano Rolling Stones e fanno scatenare lo studio di Canale 5. E poi la comicità di Francesco Cicchella, che alleggerisce la tensione con i suoi sketch e le imitazioni. E poi anche il momento gioco Password, guidato da Alessandro Cattelan: a sfidarsi stavolta sono Belén Rodriguez in coppia con Cristiano Malgioglio e Luca Argentero insieme ad Amadeus, in una parentesi più leggera e divertente. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Le manche e le eliminazioni

La gara entra subito nel vivo con tre manche serrate che tengono il ritmo alto. Secondo le indiscrezioni nella prima vincono gli alunni di Zerbi-Celentano e al ballottaggio finiscono Alex, Simone e Lorenzo, ma a uscire subito è Simone. La seconda manche resta nelle mani degli Zerbi-Celentano, con nuove sfide e un altro ballottaggio che mette a rischio Valentina.

Nella terza manche, però, reagiscono a sorpresa i talenti della squadra Cuccarini-Peparini e ribaltano il risultato. Si arriva così al ballottaggio finale tra Valentina e Caterina: il nome dell’eliminata non viene svelato subito, ma comunicato solo dopo, lontano dallo studio.

Quando e dove vedere il Serale di Amici 25

L’appuntamento è per stasera, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Ma la puntata può essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che successivamente. Per chi non riesce a seguirlo live, inoltre, l’episodio resta disponibile come sempre on demand sulla piattaforma, accessibile da smartphone, tablet, computer e smart tv, così da poter recuperare ogni momento della serata in qualsiasi momento.