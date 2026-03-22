Silvia Toffanin ha ospitato i due professori di Amici, parlando anche di sentimenti: abbiamo scoperto che la prof è ricca di corteggiatori

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Silvia Toffanin ha intervistato Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, due volti storici di Amici, che hanno parlato sia del proprio impegno in studio che della sfera privata. Decisamente interessante per i fan ascoltare le loro confessioni in fatto d’amore.

La vinta sentimentale di Alessandra Celentano

Non c’è nessuno, attualmente, nella vita di Alessandra Celentano. La bottega è chiusa, dice sorridendo. Sul fatto che questo status debba essere perenne, però, non ci mette la mano sul fuoco.

Non ha smesso di credere all’amore ma, di fatto, non è stata lei a decidere che le cose andassero in un certo verso. Nel 2012 la separazione da Angelo Tremontozzi, dopo circa sei anni di matrimonio. I motivi? Svariati, ha spiegato l’insegnante, ma soprattutto perché per lui era fondamentale la genitorialità ma, purtroppo, non sono riusciti ad avere figli.

“Io sto benissimo con me, però non ho mai chiuso la porta a nuove prospettive. Fiori in camerino? Rudy a volte inventa certe storie, però è capitato. I corteggiatori ci possono anche essere, ma io sono complicata. Purtroppo non vanno bene (ride, ndr)”.

Rudy Zerbi ha poi tentato di metterla un po’ in imbarazzo, sottolineando come la realtà sia un po’ diversa. L’insegnante è piena di corteggiatori, svela. Lei non nega e si fa un sorrisino. Il problema, dunque, è che nessuno è riuscito ancora a conquistarla. Di colpo però lei si emoziona, il che è un po’ fuori personaggio, e chiede di poter parlare del collega e amico.

Rudy Zerbi innamorato

La vita sentimentale di Rudy Zerbi lo ha visto diventare padre con tre donne differenti. Dalla prima moglie, Simona, ha avuto Tommaso e Luca. Dall’attrice Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi, ndr) ha avuto Edoardo. Fino al 2021, invece, è stato al fianco di Maria Soledad Temporini, con la quale ha avuto Leo.

A Verissimo ha confermato d’essere impegnato in una relazione seria. Non intende però svelare la sua identità, per rispetto della sua volontà: “Sono felice. Sto con una donna che vuole tutto, tranne che si parli di lei, e io voglio rispettarla. Lei appartiene a un altro mondo, fa un lavoro diverso dal mio e siamo molto felici”.

A differenza di Alessandra Celentano, lui aveva chiaramente voglia di parlare del suo privato. Ha così deciso di aggiungere alcuni dettagli. Sappiamo che lei è più giovane ma, nonostante ciò, è molto matura: “Nei momenti in cui occorre essere adulti, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato”.

Un monologo sull’amore, come lo ha definito Silvia Toffanin. Col cuore colmo, ha voluto parlare della donna che lo rende tanto felice. I tanti dettagli, però, contrastano un po’ con la premessa del non voler svelare molto sul suo conto. Ha infatti svelato che è madre di una “meravigliosa bambina”, che ha circa l’età di suo figlio Leo. È frutto di una relazione precedente e, di fatto, si tratta della prima bambina che Rudy si ritrova ad avere in giro per casa, dopo quattro figlii maschi da tre donne differenti.

Ma chi è questa giovane compagna? Il suo nome è Grace Raccah e ha 35 anni, ovvero 22 in meno rispetto a Zerbi. Il suo campo di lavoro? Dovrebbe essere impegnata nel campo della moda, lavorando al fianco della madre, Daniela Raccah, fondatrice del brand di moda maschile Dan John.