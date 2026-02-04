Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studio

Scontro ad Amici 25 fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. L'insegnante di canto si infuria e lascia lo studio.

Ennesimo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che ad Amici 25 sono stati protagonisti di un’accesa lite. I due insegnanti dello show di Maria De Filippi infatti hanno discusso riguardo l’esibizione del cantante Riccardo Stimolo che è stata valutata come insufficiente dalla Pettinelli.

La lite fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Tutto è iniziato dalla scelta di Rudy Zerbi di chiedere un confronto con Anna Pettinelli dopo le sue dichiarazioni riguardo Riccardo Stimolo. Il professore di canto ha invitato la collega a rivedere l’esibizione del cantante, ma Anna Pettinelli non ha cambiato idea.

“Non lo vedo straordinariamente stabile, non convince – ha detto -. Non mi comunica sicurezza, lo vedo traballante. Non è un problema tecnico. Quando riuscirà a cantare intonato ed espressivo anche le strofe e non solo il ritornello avrà la sufficienza”. Le sue parole hanno scatenato l’immediata reazione di Zerbi.

“Io non ti ritengo in grado di parlare di tecnica – ha replicato -. Astieniti dal commento tecnico, devi avere le basi e tu non le hai”. L’attacco non è piaciuto ad Anna Pettinelli che ha deciso di abbandonare lo studio. “Corri in conservatorio che hai lezione”, è stata la frase conclusiva di Zerbi.

Amici 25, le novità e le anticipazioni della puntata dell’8 febbraio

La puntata di Amici 25 dell’8 febbraio 2026 promette di essere intensa e decisiva per molti allievi ancora in gara. Negli ultimi giorni, nel corso del daytime della scuola, è infatti arrivata una comunicazione inaspettata che ha cambiato nuovamente le carte in tavola.

La produzione si è collegata a sorpresa con la casetta in cui risiedono gli allievi del reality, spiegando: “La produzione ha comunicato ai professori di canto e di ballo che per la prossima puntata dovranno scegliere solo due allievi a testa da far esibire in gara. Emanuel Lo, unico insegnante con due allievi, non ha dovuto operare nessuna scelta. Per Veronica Peparini, a esibirsi saranno Giulia e Simone, per Rudy a esibirsi saranno Caterina e Riccardo, per Alessandra Celentano si esibiranno Nicola e Antonio, per Anna Pettinelli a esibirsi saranno Gard e Opi mentre per Lorella Cuccarini Angie e Lorenzo”.

Per il prossimo appuntamento pomeridiano dunque ciascun professore di canto e di ballo potrà portare solo due allievi alle esibizioni ufficiali di canto e di danza. Questo nuovo criterio ha costretto i docenti a fare scelte difficili tra i talenti, con alcuni ragazzi che si sono trovati improvvisamente esclusi non solo dalle performance, ma anche dalle lezioni preparatorie.

La novità ha creato un clima di attesa e riflessione tra gli studenti che ora guardano alla trasmissione con una maggiore dose di tensione e competitività. Da una parte ci sono quelli che sono stati confermati per le esibizioni, pronti a convincere professori e pubblico, dall’altra chi è rimasto in panchina, spinto a dimostrare il proprio valore fuori dalle luci dello studio. Questo equilibrio più selettivo potrebbe influenzare non solo l’esito della puntata in onda domenica su Canale 5, ma anche il percorso verso il Serale e le dinamiche all’interno della scuola.

