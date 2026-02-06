Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemiche

Anna Pettinelli sceglie di negare il Serale a Elena e ad Amici 25 scoppia la polemica con una lite fra Opi e la cantante.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Serale di Amici 25 si avvicina e crescono le polemiche con scelte dei professori che fanno discutere. L’ultima riguarda Anna Pettinelli che ha scelto di negare il Serale a Elena, scatenando la sua reazione.

Amici 25 verso il Serale

I posti a disposizione per il Serale infatti sono 12, mentre gli allievi attualmente in gara sono 18. Una condizione che, come è logico, ha spinto i professori a prendere posizione, indicando chi vorrebbero avere al Serale e chi invece potrebbe interrompere prima la sua avventura nel programma di Maria De Filippi.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la produzione ha inviato un messaggio agli allievi. “La produzione ha comunicato ai professori di canto e di ballo che per la prossima puntata dovranno scegliere solo due allievi a testa da far esibire in gara – recitava la nota -. Emanuel Lo, unico insegnante con due allievi, non ha dovuto operare nessuna scelta. Per Veronica Peparini, a esibirsi saranno Giulia e Simone, per Rudy a esibirsi saranno Caterina e Riccardo, per Alessandra Celentano si esibiranno Nicola e Antonio, per Anna Pettinelli a esibirsi saranno Gard e Opi mentre per Lorella Cuccarini Angie e Lorenzo”.

La comunicazione della produzione aveva portato non poco scompiglio fra gli allievi della scuola e i risultati di questa scelta non sono tardati ad arrivare.

La scelta di Anna Pettinelli

Nell’ultimo daytime infatti la produzione ha svelato ai cantanti della scuola una richiesta fatta ai professori: indicare l’allievo o l’allieva che non vorrebbero portare al Sera. “Attualmente i posti al Serale sono 12 – si legge nella nota -. Per questo è stato chiesto a ogni singolo professore chi eliminerebbe tra i propri allievi e la motivazione”.

A quel punto sono stati svelati i nomi dei concorrenti a cui potrebbe essere negato il Serale. Rudy Zerbi ha nominato Valentina Pesaresi, Lorella Cuccarini ha fatto il nome di Lorenzo Salvetti, mentre Anna Pettinelli ha scelto Elena D’Elia.

“Elena è bravissima – ha spiegato Anna Pettinelli in una lettera -, ma dovendo fare una scelta sceglierei di portare quelli che hanno fatto un percorso importante e possono fare un ottimo serale continuando a migliorare come hanno fatto finora”.

La scelta dell’insegnante non è piaciuta a Elena che si è sfogata: “Che vuol dire che sono bravissima, ma mi escludi dal serale? – ha detto -. Sono qui solo da due mesi rispetto agli altri ma non è colpa mia se non sono entrata a settembre. Io credo invece che sì sono entrata da due mesi ma sono al passo se non di più dei miei compagni. Escludermi per colpa del tempo non mi sembra una buona spiegazione”.

Poco dopo la cantante ha richiesto un confronto con l’insegnante. “Non mi è mai stato dato un problema concreto sul quale lavorare, che me ne faccio di questo bravissima?”, ha spiegato sfogandosi.

“Se guardo ai serali già fatti ti dico che ci sono delle persone che hanno caratteristiche più adatte – ha chiarito l’insegnante -, con un primo impatto ai giudici esterni che comunicano meglio. Io sono estasiata nel sentirti, ma dovendo scegliere faccio il tuo nome, anche perché Gard non si discute. Opi rispetto a te ha delle caratteristiche di popolarità più ampia”.

A quel punto Elena ha replicato: “Quindi mi sta dicendo che funziono meno?”. Poco dopo, raggiungendo i compagni, Elena si è scontrata con Opi, accusato di non aver difeso la compagna, mentre il cantante non ha gradito il tono usato nei suoi confronti.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp