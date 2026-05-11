Rudy Zerbi si è sposato, chi è la moglie Grace Raccah di 22 anni più giovane

Il Prof di "Amici di Maria De Filippi" è convolato a nozze con la fidanzata che gli fa sentire "le farfalle nello stomaco". Chi è Grace Raccah

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IPA Rudy Zerbi

Una notizia che è arrivata in sordina, poi rimbalzata ovunque nel giro di poche ore. È il caso del matrimonio di Rudy Zerbi, che domenica 10 maggio avrebbe detto “sì” alla sua compagna Grace Raccah in una cerimonia privata alle porte di Roma. Niente copertine annunciate ma una scelta vissuta con la stessa discrezione che ha caratterizzato la sua vita privata per anni.

Ad annunciarlo è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua rubrica social Rubrichissima ha condiviso le foto delle nozze, raccontando i dettagli della cerimonia. Rito ebraico, per rispettare le radici di lei. Zerbi in abito blu, impeccabile senza sembrare rigido, e Grace accanto bellissima e, soprattutto, finalmente ufficiale.

Tra i due ci sono 22 anni di differenza (lei 35, lui 57), un numero che torna spesso nelle cronache come se fosse il dato più rilevante. Ma chi ha sentito Zerbi parlare di lei sa bene che quella distanza anagrafica, nella pratica, conta pochissimo. “Sono innamorato di Grace. È più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato”, aveva confessato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. E poi, ancora più bello: “Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei”.

Chi è Grace Raccah

Grace ha 35 anni ed è figlia di Daniele Raccah, imprenditore che nel 2015 ha co-fondato Dan John, brand di abbigliamento maschile con oltre 250 punti vendita nel mondo. Ma ridurla a una semplice “figlia di” sarebbe fare un torto alla realtà. Quello che sappiamo del suo carattere, almeno per come Rudy Zerbi ne parla, è l’immagine di una persona molto concreta, solida e allergica alle pose. La loro relazione è cresciuta lontana dai social, senza la voglia di trasformare ogni momento in contenuto da mostrare. Una rarità, in questo periodo storico.

Le prime apparizioni pubbliche risalgono all’autunno 2023, quando i due si erano fatti vedere insieme al compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero. Prima ancora, Zerbi era stato avvistato come ospite a un evento Dan John. Segnali timidi, potremmo dire pure casuali, di una storia che già esisteva ma preferiva stare nell’ombra.

IPA

Una famiglia allargata, nel senso più bello

Sappiamo che Rudy Zerbi è padre di quattro figli maschi. Grace, invece, è mamma di una bambina nata da una precedente relazione. Quando il coach di Amici ne ha parlato pubblicamente, lo ha fatto con una gioia che attraversava lo schermo: “Abbiamo in casa una femminuccia che non abbiamo mai avuto”, aveva detto il Prof di Amici di Maria De Filippi.

Tre anni insieme, una convivenza che sembrava già consolidata, e adesso le nozze. Il cerchio si chiude in modo quasi ovvio, per chi li seguiva. Non un colpo di scena, ma una conferma di un amore che sembra destinato a durare molto a lungo. Quella sensazione che certe storie, quando sono vere, non hanno bisogno di grandi annunci per farsi sentire. Del resto, la privacy è sempre quella che ha perseguito in questi lunghi anni trascorsi in tv e che gli hanno dato grande popolarità.