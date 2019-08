Chi è Fabio Troiano, il nuovo amore di Eleonora Pedron

editato in: da

Il gossip impazza: Eleonora Pedron sarebbe di nuovo innamorata. Il fortunato è Fabio Troiano e, secondo le indiscrezioni, i due starebbero facendo di tutto per vivere il loro amore in piena riservatezza.

Ma chi è il bel tenebroso che avrebbe rubato il cuore della bionda ex di Max Biaggi?

Fabio Troiano è uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Alle spalle ha già una carriera molto lunga e un’importante storia d’amore con una collega famosa e figlia d’arte. Quarantacinque anni, di cui più della metà passata a calcare palcoscenici o a lavorare sui set cinematografici, Troiano è un torinese che rivendica orgogliosamente le sue origini napoletane. Il legame con la terra d’origine, d’altronde, si è rafforzato durante l’infanzia quando, a causa di una grave forma d’asma, è stato mandato per un periodo a vivere dai nonni in Campania.

Il film che lo ha fatto conoscere al grande pubblico era una piccola produzione diventata poi un cult; i punti centrali per la narrazione erano proprio la sua città, Torino, e la passione per il cinema. In Dopo Mezzanotte, Troiano faceva la parte del cupo conquistatore, rivale in amore di Giorgio Pasotti. Da quella prima esperienza al cinema, seguita ad anni di studi teatrali, ne sono venute molte altre, e del talento dell’attore si è accorta, poi, anche la tv. Troiano, infatti, è stato protagonista di serie molto popolari come RIS delitti imperfetti, Caterina e le sue figlie, Squadra Antimafia e tante altre.

La nuova storia d’amore con Eleonora Pedron, secondo le indiscrezioni, sarebbe provata dal fatto che Troiano, proprio recentemente, ha chiuso la sua ultima relazione, durata quasi sei anni e che sia pronto, quindi, per questo nuovo amore. Di certo il bell’attore torinese tende a legarsi a lungo alle sue compagne. La relazione più nota che ha avuto, quella con la collega Violante Placido figlia di Michele, con cui si erano conosciuti nel 2006 giovanissimi sul set del film Il giorno + bello, è stata lunga e intensa. Dopo di lei, Troiano, è stato a lungo solo, concedendosi solo flirt passeggeri fino all’incontro, quasi sei anni fa con la donna che ora ha lasciato, si dice, per amore della bella Eleonora Pedron.

Speriamo che questa volta ci sia un, bellissimo, lieto fine.