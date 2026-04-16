Eleonora del Belgio compie 18 anni, lo splendido debutto in abito bicolor

La figlia più piccola di Philippe e Mathilde del Belgio ha raggiunto la maggiore età. Per festeggiare, il Palazzo Reale ha diffuso nuovi ritratti ufficiali

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IPA La Principessa Eleonora del Belgio con il padre Philippe

Il Belgio è in festa. Il 16 aprile la Principessa Eleonora compie 18 anni: un traguardo che la famiglia reale ha celebrato con una serie di fotografie che stanno già facendo il giro del mondo. Sebbene sia sempre stata la più riservata dei quattro fratelli, questi ritratti ufficiali della figlia più piccola di Philippe e Mathilde l’hanno posta sotto i riflettori dei media, presentandoci l’immagine di una giovane donna sicura di sé, elegante e con uno stile personale già ben definito.

La Principessa Eleonora del Belgio compie 18 anni

L’immagine più suggestiva della Principessa Eleonora del Belgio è senza dubbio quella della sua festa di debutto in società. Per questo esordio da adulta, ha posato al Palazzo Laeken, la sua residenza, indossando uno spettacolare abito bicolor (seconda foto nel reel).

Un vestito nero a sirena di Alamour, brand australiano, con una scollatura asimmetrica caratterizzata da una fascia di seta bianca che scende dalla spalla fino a terra, creando un etereo mantello.

Il contrasto tra bianco e nero evoca una nuova maturità, forse classica ma sicuramente in netto contrasto con le tonalità pastello che ha spesso sfoggiato nelle precedenti apparizioni. Eleonora ha completato il look con orecchini pendenti di diamanti e perle, mantenendo un perfetto equilibrio tra semplicità e sfarzo regale.

Accanto alla solennità del gala, la Casa Reale ha mostrato un altro lato della Principessa. In una seconda immagine infatti la ragazza appare nei giardini reali del Palazzo di Laeken, circondata da fiori gialli e sfoggiando il suo sorriso più spontaneo.

Per questi scatti all’aperto, ha scelto un abito bianco del marchio italiano Temptation Positano, realizzato in pizzo traforato con maniche a volant. Uno stile molto più rilassato e primaverile. Spiccano i suoi orecchini a cerchio con dettagli in rilievo e diversi anelli delicati, a dimostrazione della sua attenzione per le ultime tendenze in fatto di gioielli.

A differenza della sorella maggiore, la Principessa ereditaria Elisabetta, Eleonora non ha obblighi costituzionali diretti e al momento non riceverà un assegno pubblico nonostante abbia raggiunto la maggiore età.

Questo le consente maggiore libertà di proseguire gli studi – attualmente frequenta la Scuola Internazionale di Bruxelles – e di coltivare i suoi hobby, come la musica e l’equitazione.

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Chi è la Principessa Eleonora del Belgio

Eleonora è la quartogenita dei sovrani Philippe e Mathilde del Belgio, nata nel 2008. La coppia ha altri tre figli: Elisabetta (2001), Gabriele (2003), Emanuele (2005).

Parla fluentemente tre lingue: francese, olandese e inglese. Oltre agli studi, Eleonora ha un grande interesse per il mondo delle sette note: suona il violino e si è esibita in concerti con suo fratello Emmanuel, sassofonista. Ama anche lo sport ed in particolare lo sci, la vela e il tennis.

Fin da piccola, Eleonora ha sviluppato un forte senso di responsabilità sociale. Durante la pandemia di Covid-19, ha cucinato per anziani e senzatetto, ha telefonato agli anziani isolati nelle case di cura ed è da anni volontaria in diverse attività, tra cui gli Scout.

Presente ai principali eventi familiari come la Festa Nazionale e la laurea della sorella maggiore ad Oxford, negli ultimi anni Elisabetta del Belgio ha accompagnato i genitori anche in attività più informali. Di recente è stata a Milano per assistere alle Olimpiadi invernali.