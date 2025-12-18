Mathilde del Belgio in oro per la cartolina di Natale con le figlie

La Regina Mathilde del Belgio e le figlie incantano al concerto di Natale al Palazzo Reale tra abiti scintillanti e dettagli dallo stile regale

Elegante, discreta e con un innato senso dello stile, la Regina Mathilde del Belgio è da anni una delle royal più ammirate d’Europa, capace di trasformare ogni apparizione pubblica in una lezione di classe senza eccessi. Ogni suo look viene osservato, commentato e copiato, soprattutto quando si tratta di eventi speciali legati alle feste. E proprio il Natale diventa l’occasione perfetta per brillare, letteralmente: in una serata carica di atmosfera e tradizione, Mathilde ha incantato tutti con una scelta di stile sorprendente, accompagnata dalle sue splendide figlie, in occasione del tradizionale Concerto di Natale a Palazzo Reale.

Mathilde del Belgio incanta tutti con uno scintillante abito color oro

Quando si parla di royal fashion e atmosfera delle feste, la Regina Mathilde del Belgio sa sempre come conquistare la scena e stavolta l’ha fatto con una scelta scintillante degna di una sovrana con un spiccato senso dello stile. In occasione del tradizionale concerto di Natale al Palazzo Reale di Bruxelles, la sovrana ha deciso di vestirsi letteralmente d’oro e il risultato è stato un tripudio di luce, eleganza e charme.

Per l’occasione la sovrana ha scelto un vestito midi, aderente ma raffinato, realizzato in un tessuto completamente ricamato con paillettes e motivi floreali tono su tono, declinati in una preziosa palette oro caldo con riflessi champagne.

La linea è pulita e strutturata, con scollo rotondo discreto e maniche corte leggermente a kimono, che donano luce alle spalle senza risultare eccessive. La lunghezza sotto il ginocchio rafforza l’allure sofisticata dell’insieme, rendendolo perfetto per un evento serale istituzionale ma anche estremamente femminile.

Mathilde abbina l’abito a décolleté color oro e a una clutch coordinata, lasciando che il vestito resti assoluto protagonista. Il risultato è luminoso, regale e mai ostentato.

La serata, considerata uno degli appuntamenti più chic della stagione natalizia nella capitale belga, non è stata soltanto un evento culturale dunque, ma è diventata una vera passerella reale, con la famiglia al gran completo pronta a sfoggiare outfit che mescolano tradizione, modernità e quel tocco di glamour perfetto per le feste.

Al centro dell’attenzione, ovviamente, c’è lei: Mathilde, regina dal gusto impeccabile, che ha scelto un abito oro scintillante firmato Natan Couture, corredato da décolleté e pochette coordinate. I riflettori si sono subito accesi su di lei, ma le vere star di questa sera speciale sono state anche le sue figlie, la principessa Elisabetta e la giovane Eleonora, che hanno dimostrato che lo stile è davvero un affare di famiglia.

Le Principesse Elisabetta ed Eleonora brillano insieme alla Regina

Anche le figlie della Regina Mathilde, presente naturalmente al concerto con il Re Filippo, hanno scelto per l’occasione due abiti perfettamente adeguati all’occasione e intonati ai bagliori dorati dell’abito della madre. La Principessa Eleonora ha scelto di indossare un party dress Ba&Sh dalla linea fluida e raffinata e dal tessuto leggermente scintillante, probabilmente lavorato con micro-paillettes o fili metallici, che catturano la luce senza risultare eccessivi.

Il vestito ha una scollatura a V discreta e maniche a tre quarti morbide, che bilanciano femminilità e sobrietà. La silhouette è rilassata ma elegante, perfetta per un look giovane e sofisticato e ha completato l’outfit con décolleté scure e una clutch minimal, lasciando che sia l’abito a parlare.

La Principessa Elisabetta invece ha scelto un abito midi firmato Rebecca Vallance più strutturato e dallo stile quasi couture. Il punto focale è il ricamo centrale a forma di stella, realizzato con applicazioni luminose color argento, che richiama esplicitamente il tema natalizio. Le maniche corte leggermente a sbuffo aggiungono un tocco romantico e moderno, mentre la linea aderente valorizza la figura senza risultare adulta. Anche qui, accessori essenziali: décolleté coordinati e clutch scura.

Insieme, la Regina Mathilde e le due figlie, hanno illuminato un evento istituzionale rendendolo anche decisamente glamour.

