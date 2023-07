Fonte: IPA Elisabetta del Belgio

È nata una stella, anche se è la fotocopia di un’altra. La Principessa Elisabetta del Belgio incanta con un sofisticato abito giallo e cappello di paglia che ricorda pericolosamente il look lemon sfoggiato da Kate Middleton a Wimbledon nel 2022.

Elisabetta del Belgio, la copia di Kate Middleton

Elisabetta del Belgio è l’astro nascente della Famiglia Reale di Bruxelles. A soli 21 anni è già considerata un’icona di stile che però sembra avere un modello cui si ispira, ossia Kate Middleton. Già da qualche anno la somiglianza in fatto di look ma anche di atteggiamenti tra le due Principesse è stata messa in risalto. Se non fosse per la sua giovane età e per il potere dei Windsor, Elisabetta avrebbe già rubato ampiamente la scena alla moglie di William. Forse non è un caso che porta un nome così importante per la monarchia britannica.

Fonte: IPA e Getty Images

Elisabetta del Belgio brilla in giallo

Sta di fatto che in occasione della Festa nazionale belga che si celebra il 21 luglio, Elisabetta ha brillato in tutti i sensi. A cominciare dalla scelta del suo look. La giovane Principessa si è presentata nella cattedrale di Bruxelles per assistere al Te deum indossando un magnifico abito giallo, lungo fino alle caviglie, a giro collo, mezze maniche, sciancrato in vita in modo da esaltare la silhouette filiforme. Per dare ulteriormente slancio alla figura, lo ha abbinato a dei sandali con tacco alto, effetto nude. Completavano l’outfit un ampio cappello di paglia, che nonostante la povertà del materiale era molto chic e perfetto per proteggersi dal sole e una clutch gialla.

Fonte: IPA

I gioielli, come da dress code, erano ridotti al minimo trattandosi di un impegno diurno e per di più di una funzione religiosa di ringraziamento a Dio. Dunque Elisabetta si è limitata a un paio di orecchini pendenti con perla tonda e un braccialetto sottile.

La Principessa ha superato in eleganza sua madre Mathilde del Belgio che ha optato per un completo rosso fuoco. Mentre sua sorella Eleonor con un vestitino sbiadito era praticamente inesistente.

Fonte: Getty Images

In ogni caso, è evidente che Elisabetta si è ispirata al guardaroba di Kate Middleton che indossa da anni il giallo in estate, raggiungendo il vertice della raffinatezza con l’abito giallo di Roksanda e il cappello di paglia.

Fonte: Getty Images

Anche Mathilde del Belgio in giallo

Ma il giallo è di tendenza tra le teste coronate, malgrado sia un colore difficile da indossare. Infatti, Mathilde del Belgio ha proprio optato per un abito da sera color limone, a sua volta rubando l’idea alla figlia, per il concerto in occasione della festa nazionale. Il vestito con mantello e dalle forme fluide e morbide è firmato Natan. La Regina lo ha abbinato a una clutch dorata di Diane Von Furstenberg e sandali con cinturino metallizzati Dior che mettevano in risalto la pedicure rossa. Purtroppo i sandali-gioiello non sono più disponibili. A 50 anni Sua Maestà è apparsa elegantissima e ha mostrato come il giallo sia in realtà un colore molto versatile, da portare in qualsiasi occasione. Basta indossare il giusto modello e abbinarlo agli accessori corretti.