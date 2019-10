Elisabetta del Belgio, la Principessa pronta a sfidare Kate Middleton

editato in: da

Chi è Elisabetta del Belgio, la rivale di Kate Middleton

Si chiama Elisabetta ed è la primogenita di Filippo del Belgio e Mathilde d’Udekem d’Acoz. Contessa di Brabante, il 25 ottobre compie 18 anni ed è pronta a sfidare Kate Middleton.

La giovane Principessa si appresta a festeggiare la maggiore età e per l’occasione la Casa Reale ha condiviso sul profilo Instagram tre foto ufficiali, realizzate da Michel Gronemberger, nelle sale del Palazzo.

Nel primo scatto Elisabetta è ritratta col padre mentre indossa un abito rosso coordinato a tacchi altissimi. Nel secondo sfoggia un elegante abito da sera blu elettrico, uno dei colori preferiti da Kate che scelse per il suo vestito di fidanzamento con William. E infine nella terza immagine la Principessa è in versione casual in jeans, sneaker e lupetto bordeaux, altro dettaglio amato da Lady Middleton.

In occasione dei 18 anni della futura Regina, il Belgio ha stampato una serie di francobolli con la sua effige sorridente. L’immagine è tratta da una foto scattata da Re Filippo nei giardini del castello di Laeken, la scorsa estate. Non è la prima volta che Elisabetta compare sui francobolli. Ha già avuto questo onore nel 2002 quando aveva appena un anno e poi nel 2016.

Per il 25 ottobre sono previsti grandi festeggiamenti, compiere 18 anni significa acquisire un ruolo attivo nella Corte. Dunque ci sarà una cerimonia, ripresa dalla tv belga, cui parteciperanno 80 coetanei scelti a caso tra la popolazione. Po ci sarà un secondo party privato con i membri della Famiglia Reale e gli amici della Principessa.

Elisabetta è abituata a stare sotto i riflettori. Già a 10 anni ha inaugurato un ospedale che porta il suo nome, il Princess Elisabeth Children’s Hospital, e a 13 anni tenne un discorso durante la commemorazione della Prima Guerra Mondiale. Questa esposizione mediatica in tenera età suscitò non poche polemiche e i Sovrani ricevettero addirittura minacce di morte. Perciò, decisero di limitare le sue uscite pubbliche, ma coi 18 anni le cose cambieranno.

Elisabetta è pronta a far parlare di sé tra le teste coronate e Kate dovrà vedersela con un’altra giovane rivale, oltre a Meghan Markle.