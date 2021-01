CentoVetrine, Jgor Barbazza e Linda Collini aspettano il primo figlio dopo 11 anni

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Galeotta fu la soap opera, che ben 11 anni fa li ha fatti incontrare: Jgor Barbazza e Linda Collini si sono conosciuti durante le riprese di CentoVetrine, ed è scattata la scintilla. Il tempo è passato, ma il loro amore è ancora solido come non mai. E tra poche settimane accoglieranno il loro primo figlio.

Chi ha seguito la telenovela, che ha sfornato molti grandi attori quali Alex Belli e Anna Safroncik, li ricorderà sicuramente. Jgor ha indossato a lungo i panni di Damiano Bauer, il quale ha intessuto una travolgente relazione con Cecilia Castelli, interpretata proprio dalla bellissima Linda. I baci appassionati che i due attori si sono scambiati sul set hanno fatto nascere qualcosa di più, e da quel momento è stato amore. Sono trascorsi già 11 anni da quando la love story televisiva si è trasformata in realtà, un lungo periodo in cui entrambi si sono dedicati alla loro carriera e hanno coltivato le proprie passioni.

Presto la loro famiglia si allargherà, con l’arrivo di un bebè. Linda Collini lo aveva annunciato qualche giorno fa su Instagram, con la prima foto del suo pancione, quindi ha confermato la notizia in un’intervista al settimanale Tv Mia. Sui social aveva scritto una frase sibillina: “Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)”. Ma è sulle pagine del magazine che ha svelato qualche dettaglio in più, senza tuttavia fare cenno al sesso del bimbo che tra poche settimane stringerà tra le braccia.

La gravidanza è arrivata in un momento difficile, con l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Ma la Collini ha vissuto questi mesi in maniera davvero serena, potendo tra l’altro godere della fortuna di non aver avuto particolari problemi di salute – solo qualche nausea e tanta stanchezza. Jgor Barbazza, futuro papà in trepidante attesa, vorrebbe tanto poter assistere al parto, pur sapendo che a causa del Coronavirus ci sono restrizioni che potrebbero impedirglielo.

Intanto, il lieto evento si avvicina rapidamente, dal momento che il parto è previsto per metà febbraio. E per quanto riguarda il nome del bimbo dovremo attendere ancora. Linda ha infatti deciso di mantenere il massimo riserbo sino a quando non darà alla luce il suo primogenito.