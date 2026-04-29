Che fine ha fatto Davide Silvestri: da Centovetrine alla carriera di agente immobiliare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Davide Silvestri

Dalle fiction di successo, come Centovetrine e Capri, alla carriera di agente immobiliare. La vita di Davide Silvestri nel corso del tempo è cambiata molto e l’attore non si è lasciato scoraggiare, reinventandosi.

Chi è Davide Silvestri

Classe 1981, Davide Silvestri ha iniziato a fare l’attore quando aveva solamente 17 anni. Il successo è arrivato nel 1999 quando è stato scelto per interpretare Marco Falcon nella celebre soap opera Vivere. Nel 2004 ha preso parte a L’Isola dei Famosi, entrando nel cast della prima edizione condotta da Simona Ventura.

In seguito è entrato nell’Accademia dei Filodrammatici di Milano e ha iniziato a lavorare in teatro, recitando in spettacoli cult come Romeo e Giulietta, Cecè e Il ritratto di Dorian Grey. Nel 2006 ha debuttato al cinema nel film Coppia normalissima alla prima esperienza, ha poi recitato in Scrivilo sui muri e La fidanzata di papà.

Nel 2008 è tornato a lavorare in tv con il ruolo di Falco Palmieri nella fiction Capri. Nel 2010 è stato accanto a Giancarlo Giannini nel cast di Prima della felicità con la regia di Bruno Gaburro. Ha inoltre preso parte al cast della serie tv Benvenuti a tavola, con Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi, e in Don Matteo 9 con Terence Hill.

Nel 2014 è stato il protagonista del video ufficiale de L’ultimo addio, canzone di Annalisa. L’anno successivo ha recitato in Squadra mobile e Che Dio ci aiuti, fiction di enorme successo. L’ultima apparizione in tv risale al 2021 con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dove si è classificato al secondo posto.

La nuova vita di Davide Silvestri

Star degli anni Duemila, Davide Silvestri ha saputo reinventarsi, scegliendo di iniziare una nuova strada differente da quella di attore. Prima di partecipare al GF Vip, aveva rivelato di aver creato un birrificio artigianale a Milano, oggi invece ha cominciato un percorso come agente immobiliare.

A svelarlo è stato lui stesso su Instagram dove ha parlato della sua storia e dell’evoluzione che ha avuto.

“’Ti dovrai vergognare solo il giorno che andrai a rubare’: me lo disse mio padre quando la mia carriera era in discesa e non sapevo più che direzione prendere per il mio futuro – ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo -. Fare l’attore per me non è stato solo un lavoro, è stato il mio primo amore. Ho iniziato a recitare molto giovane: a 16 anni, in Vivere, la prima soap opera italiana. Poi l’Isola dei Famosi, il primo reality show Rai, Capri 2, Don Matteo, Che Dio ci aiuti e tantissime altre cose. Ma a un certo punto, la mia carriera lavorativa non andava più come prima”.

L’attore ha spiegato di essere arrivato ad un bivio, quando la sua carriera subì uno stop, e di aver scelto di rimboccarsi le maniche: “Andai a lavorare come metalmeccanico, poi al bar di un mio amico e poi all’improvviso, da zero, ho creato Birra Lira. E non è stato facile: fatica, sacrifici, anni di lavoro vero. Oggi non sto cambiando strada: sto continuando a costruire. Da qualche mese ho iniziato a costruire il mio percorso in un’agenzia immobiliare”.