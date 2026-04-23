Rai 1, il palinsesto del pomeriggio per l’estate: chiude La Volta Buona, torna Capri

Rai 1 rivoluziona il pomeriggio estivo: stop a La Volta Buona e Il Paradiso delle Signore, spazio alle fiction in replica con Capri, Makari e Don Matteo

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IPA Gli attori della fiction Capri

Il pomeriggio estivo di Rai 1 cambia volto e punta tutto sulle fiction in replica. La rete ammiraglia della tv pubblica ha definito la programmazione dei mesi più caldi, scegliendo di rinunciare a un nuovo talk show durante la pausa de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, che tornerà regolarmente soltanto a settembre.

Alla base della decisione ci sarebbe soprattutto una questione di budget: nessun investimento, almeno per questa estate, su un nuovo format di intrattenimento pomeridiano. La Rai preferisce affidarsi a titoli già amati dal pubblico, capaci di garantire ascolti stabili e costi decisamente più contenuti.

La strategia è chiara: valorizzare il catalogo fiction della rete, sfruttando produzioni che negli anni hanno ottenuto ottimi risultati e che continuano a mantenere un forte legame con il pubblico. Una scelta prudente ma anche funzionale, soprattutto in una fascia oraria tradizionalmente complessa come quella del primo pomeriggio estivo.

Così, tra mare, intrighi familiari e grandi classici della serialità italiana, Rai 1 si prepara ad accompagnare i telespettatori per tutta l’estate senza stravolgere la propria identità editoriale.

Su Rai 1 torna la fiction Capri con Gabriella Pession e Bianca Guaccero

Il primo tassello di questa nuova programmazione sarà il ritorno di Capri, la celebre fiction con Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni, Isa Danieli e Bianca Guaccero, che tornerà in onda già dal 25 maggio.

La serie prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore alle 16:10, riportando su Rai 1 una delle produzioni più amate degli anni Duemila, ambientata nella suggestiva cornice dell’isola campana e costruita tra passioni, segreti familiari e intrecci sentimentali.

Con la conclusione stagionale de La Volta Buona, Capri anticiperà la sua collocazione alle 14, diventando il punto di partenza del pomeriggio estivo della rete. Verranno trasmesse in replica tutte le stagioni della fiction, in una lunga maratona pensata per accompagnare il pubblico durante i mesi di giugno e luglio.

La prima stagione era andata in onda nel 2006, mentre la seconda e la terza rispettivamente nel 2008 e 2010.

Su quel set è sbocciato anche un amore importante, quello tra Gabriella Pession e Sergio Assisi, finito dopo sette anni. A prendere la decisione è stata l’attrice italo-statunitense, oggi sposata con il collega irlandese Richard Flood dal quale ha avuto il figlio Giulio.

“Era il mio compagno, la mia famiglia, il mio amico. – ha raccontato in passato Gabriella a proposito della sua relazione finita con Assisi – Era troppo, forse ci eravamo isolati e litigavamo tanto. Mio nonno mi ha insegnato che le cose malate vanno tagliate, altrimenti vanno in cancrena. E io ho preso in mano le forbici per recidere la storia con un uomo che ho amato molto e da cui mi sono dovuta staccare perché ero rimasta sola a cercare di salvarci”.

Tornando al palinsesto estivo, alle 17, come da tradizione, la linea passerà poi a Estate in Diretta, il contenitore estivo che alternerà cronaca, attualità, gossip e temi di costume, mantenendo il presidio informativo della fascia finale del pomeriggio.

Nei mesi più caldi, a raccogliere il testimone di Alberto Matano, ci saranno Flavio Montrucchio e Carolina Rey.

Ad agosto le repliche di Makari e Don Matteo su Rai 1

Nel mese di agosto la programmazione cambierà ancora, con un ulteriore rafforzamento del blocco fiction. A presidiare il primo pomeriggio di Rai 1 saranno infatti le repliche di Makari e Don Matteo, due titoli fortissimi del palinsesto Rai e da sempre garanzia di ascolti.

Il ritorno alla normalità è invece fissato per il 7 settembre, quando partirà ufficialmente la nuova edizione de La Volta Buona. Caterina Balivo riprenderà così il suo posto nel pomeriggio, riportando in onda interviste, attualità e intrattenimento leggero.

Fino ad allora, però, l’estate del primo canale Rai sarà tutta affidata alla forza rassicurante delle fiction: una scelta conservativa, ma perfettamente in linea con la tradizione della rete e con le abitudini del suo pubblico.