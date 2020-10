L’Allieva 3, chi è l’attore Sergio Assisi

editato in: da

Interpreta Giacomo Conforti nell’Allieva 3: stiamo parlando dell’attore e regista Sergio Assisi, classe 1972. Il suo è un nuovo ingresso all’interno del cast della fortunata serie televisiva tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola, storie che ruotano attorno alla vita del medico legale Alice Allevi, che sullo schermo ha il volto dell’attrice Alessandra Mastronardi.

E Sergio Assisi è entrato a far parte del cast per indossare le vesti un nuovo personaggio: il fratello di Claudio Conforti interpretato da un veterano della serie, Lino Guanciale.

Assisi è nato a Napoli nel 1972 e ha mostrato sin da piccolo spiccate doti creative sia nella scrittura che nella recitazione. Nel 1992 ha fatto il suo ingresso all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli.

Calca il palcoscenico interpretando tantissimi ruoli diversi dalla commedia, alla tragedia, dai copioni classici a quelli più contemporanei. Affascinato anche dal mondo della regia fa il suo debutto nel 2003. Il grande schermo, invece, arriva nella sua carriera un po’ prima: nel 1998 viene scelto da Lina Wertmüller per il ruolo di re Ferdinando IV di Napoli in Ferdinando e Carolina. Interpretazione che gli vale la candidatura al Globo d’oro. Nel 2000, invece, sbarca sul piccolo schermo grazie ad Edwige Fenech e al ruolo di coprotagonista nella mini serie L’attentatuni – Il grande attentato.

Un curriculum lungo e ricco di esperienze, che mostra la sua versatilità di attore: una qualità che lo rende capace di calarsi nei ruoli più diversi. Così come la sua creatività che lo porta a lavorare sia a teatro che sul piccolo e il grande schermo. Nel 2018 ha ricoperto anche il ruolo di conduttore per PrimaFestival, contenitore di news sul 68esimo Festival di Sanremo. Ma in televisione si era già distinto come concorrente a Ballando con le stelle (edizione 2012) e a Tale e quale show (edizione 2016). Ha interpretato Ferdinando IV di Borbone per il programma di Alberto Angela Meraviglie – La penisola dei tesori.

Mentre per quanto riguarda la sua via privata, Sergio Assisi è piuttosto riservato, delle sue relazioni si conosce la lunga storia con l’attrice Gabriella Pession.

L’esordio nel cast della serie L’allieva arriva in occasione della terza stagione, nel 2020. Che non si sa ancora se sarà l’ultima, come ha recentemente fatto intuire Alessandra Mastronardi in un‘intervista rilasciata a La Repubblica. Per Assisi, questo bel ritorno in una fiction così seguita, può essere solo d’auspicio per tanti altri successi futuri.