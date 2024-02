Luisa Amatucci è nota per il ruolo di Silvia Graziani in "Un posto al sole". Era anche la compagna di Gianni Netti

Luisa Amatucci è una delle protagoniste di Un posto al sole. Nella soap partenopea interpreta Silvia Graziani, la proprietaria del Caffè Vulcano acquistato un tempo da Alberto Palladini (Maurizio Aiello), ed è parte del cast fin dal 1996. Il pubblico le è affezionato da sempre e le è stato vicino anche nel momento più duro della perdita del compagno Gianni Netti che ha salutato con un messaggio dolcissimo sui suoi canali social: “Ciao amore della mia vita”, ha scritto. Nel 2019 aveva perso sua madre Maria, alla quale aveva detto addio con grande dolore: “Amore mio, così voglio ricordarti…. Mi mancherai tantissimo, ti AMO”, aveva riportato sui social.

Chi è Luisa Amatucci

Luisa Amatucci è nata a Napoli il 13 novembre 1971. Nipote e omonima dell’attrice Isa Danieli, debutta nel 1979 in teatro nella commedia Amore e magia nella cucina di mamma, scritta e diretta da Lina Wertmüller, che la dirigerà successivamente nel film Io speriamo che me la cavo nel 1992. Nel 1983 recita sotto la direzione di Eduardo De Filippo in Bene mio e core mio.

L’esordio al cinema è del 1992 ma appare per la prima volta anche in televisione nella miniserie TV Assunta Spina, per la regia di Sandro Bolchi. Nel 1996 è nel cast del film Ninfa Plebea, ancora per la regia di Lina Wertmüller, e nello stesso anno è protagonista insieme alla zia Isa Danieli – sua omonima – nella commedia di Annibale Ruccello Ferdinando che lascia per entrare a far parte di Un posto al sole su Rai3, di cui fa ancora parte. Nella soap presta il volto a Silvia Graziani, la migliore amica di Anna Boschi, interpretata da Samuela Sardo. Ha lasciato il set per due volte, nel 2000 e nel 2004, in concomitanza con la nascita dei figli Lorenzo e Giuliana, avuti dal compagno Gianni Netti, scomparso all’improvviso nel 2024. Nel mentre, continua a lavorare in teatro seppur meno assiduamente.

Chi era Gianni Netti

Gianni Netti, morto il 18 febbraio 2024, era il compagno di Luisa Amatucci e padre dei suoi figli Lorenzo e Giuliana. Per la nascita dei figli aveva lasciato il set, dove poi era tornata poco tempo dopo. Lui era proprietario di una vineria nel cuore di Napoli ed era stimatissimo: “Garbo, ironia, accoglienza, umanità… Un grande professionista, una persona vera, sempre pronto a tendere una mano… Un’innata comunicativa e simpatia gli hanno permesso di entrare nelle vite di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Mancherai Gianni”, scrive la sua attività, annunciando la sua prematura scomparsa.

“Ci lascia così Giovanni Netti. La storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo, che con le sue luci d’artista illuminò”, scrive la pagina Facebook Quartieri spagnoli Napoli. Per un periodo di tempo ha lavorato anche in teatro, per poi dedicarsi unicamente al suo lavoro che ha condotto fino alla fine.

A dare l’ultimo saluto è stato anche suo cognato, Stefano Amatucci, che lo ha ricordato come una creatura meravigliosa: “Per chi volesse fare l’ultimo saluto a Gianni Netti, i funerali si svolgeranno il 19 Febbraio ore 13,30 presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, di fianco al Teatro Politeama”.