Luisa Amatucci, amata attrice di Un Posto al Sole, ha annunciato di aver subito un profondo lutto. Il compagno della protagonista della soap opera, infatti, si è spento dopo un lungo male. Si tratta di Gianni Netti, molto conosciuto a Napoli perché proprietario di un noto locale del centro città. L’attrice ha salutato il suo amore con un toccante post condiviso sul suo account Instagram ufficiale.

Morto Gianni Netti, il dolore di Luisa Amatucci

Luisa Amatucci ha coinvolto il pubblico televisivo di Rai Tre con la sua interpretazione emozionante del personaggio di Silvia, una delle protagoniste di Un Posto al Sole. Ma l’attrice, nella giornata del 19 febbraio 2024, ha dovuto effettuare un annuncio molto più coinvolgente delle sue interpretazioni. Infatti Luisa Amatucci ha annunciato sul suo account Instagram di aver subito un profondo e doloroso lutto. L’attrice ha svelto che il suo amato compagno è morto. Si tratta di Gianni Netti, un ristoratore napoletano, come riportato da Il Mattino.

Il fidanzato di Luisa Amatucci si è spento, purtroppo, dopo una lunga e logorante malattia, che era peggiorata negli ultimi tempi. Gianni Netti era proprietario del locale Mantegno, che si trova a Piazza Nilo a Napoli.

Luisa Amatucci, profondamente colpita dal tragico evento, ha condiviso sui social un breve ma sentito messaggio di addio per Gianni Netti: “Ciao amore della mia vita”. L’ultimo saluto al compagno dell’attrice avrà luogo nella giornata del 19 febbraio 2024 con un funerale celebrato alle 13:30 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli in via Monte di Dio a Napoli. Anche la pagina Facebook Quartieri Spagnoli Napoli ha voluto ricordare il ristoratore e le sue qualità: “Ci lascia così Giovanni Netti. La storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo, che con le sue luci d’artista illuminó! Conosciuto anche per essere il proprietario del ‘Il Mantegno’ Vineria del centro storico di Napoli! Un uomo che ha reso possibile, l’impossibile! Un uomo che ha dedicato la sua vita al bene degli altri, uomo gentile, perbene e con un animo nobile, raro di questi tempi! Un padre sempre presente nel bene e nel male, unico nel suo genere! Napoli rende omaggio ad un suo figlio che ha lottato fino alla fine! Noi, la tua famiglia, saremo la tua memoria!”.

Luisa Amatucci, l’amore con Gianni Netti

Luisa Amatucci è una nota attrice italiana, nota al grande pubblico soprattutto per la sua interpretazione di Silvia in Un Posto al Sole. L’attrice, infatti, è parte della soap opera di Rai Tre, dal 1996 e ancora, oggi, ogni giorno appassiona il pubblico televisivo con le sue doti da attrice. Luisa Amatucci era legato al compagno Gianni Netti da da molti anni e la coppia ha avuto due figli: Lorenzo e Giuliana, nati nel 2000 e nel 2004. Nel periodo delle gravidanze, l’attrice si è assentata, ovviamente, dalle registrazioni delle puntate del telefilm.

Luisa Amatucci, oltre all’impegno con Un Posto al Sole, ha una lunga carriera teatrale cominciata nel 1979 con la partecipazione a Amore e magia nella cucina di mamma sotto a direzione di Lina Wertmüller. La stessa regista l’ha diretta anche nel suo primo lavoro cinematografico Io speriamo che me la cavo nel 1992.