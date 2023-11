Luisa Corna a “La volta buona”: il racconto inedito e innamorato del matrimonio

Fonte: IPA Luisa Corna sposa: le foto più belle delle nozze con Stefano Giovino

Luisa Corna ha sposato un ufficiale e gentiluomo. A ribadirlo la stessa showgirl ospite di Caterina Balivo a La volta buona, dove ha parlato a lungo delle sue nozze con Stefano Giovino, celebrate lo scorso settembre dopo una lunga relazione (e convivenza). Un amore nato quasi per caso, sulle note di Cuore e vento, canzone dei Modà, e vissuto nel massimo riserbo, lontano da gossip e malelingue.

Il matrimonio di Luisa Corna

“Stefano mi è piaciuto subito, con i suoi modi, la cortesia, la gentilezza. Un gentiluomo. Un vero ufficiale e gentiluomo. Dovevo prendere un treno per Roma ma sono rimasta con lui in un bistrot e da allora non ci siamo più lasciati”, ha confessato Luisa Corna in tv. “Il primo incontro è avvenuto in occasione dei cento anni della Croce Rossa, io sono donatrice da anni e anche lui era presente a quell’evento. Mi ha colpito immediatamente”.

All’inizio Luisa Corna non era del tutto favorevole all’idea del matrimonio: “Convivevamo e dicevo: “Cosa cambia da marito e moglie?”. E invece quando ci siamo sposati ho vissuto delle emozioni molto forti. Confermare questo sentimento in Chiesa dopo quasi dieci anni mi ha dato un senso di appartenenza ancora più forte. Mi è piaciuto, lo consiglio”.

Prima d’ora Luisa Corna non aveva mai indossato l’abito bianco mentre Giovino ha alle spalle un matrimonio civile, dal quale sono nati due figli che oggi hanno un ottimo rapporto con la soubrette. “Per fortuna lui non si era sposato in Chiesa, ci tenevo a farlo, per me è stato un passaggio importante”, ha precisato la Corna, che è arrivata all’altare accompagnata dalla madre (il padre è scomparso qualche anno fa).

“Abbiamo preparato il matrimonio in due mesi, con molta velocità, senza pubblicizzare troppo. C’erano circa cento invitati. I miei concittadini sono venuti a salutarmi, è stato molto bello. È stato tutto emozionante”, ha aggiunto Luisa Corna che ha poi svelato un imprevisto avvenuto il giorno del grande evento.

Imprevisto di nozze per Luisa Corna

All’uscita dalla Chiesa i colleghi di Stefano hanno creato il ponte di sciabole, un classico delle cerimonie in divisa. Ma qualcosa è andato storto, come raccontato da Luisa Corna: “Generalmente la sposa deve prendere il berretto dello sposo che cade a terra ma io non sono riuscita a prenderlo perché l’ha preso un fotografo che istintivamente l’ha ridato a Stefano. Se porta sfortuna? Spero di no”.

Nel programma di Caterina Balivo Luisa Corna ha inoltre confidato un altro aneddoto, questa volta più divertente: “I figli di Stefano hanno reagito bene al matrimonio. Noi dovevamo sposarci nel 2020 ma a causa della pandemia siamo stati costretti a rimandarlo e loro erano molto dispiaciuti. Così dispiaciuti che un giorno hanno preso e ci hanno sposato loro, hanno fatto la torta e un anello di carta.

Chi è Stefano, il marito di Luisa Corna

Stefano Giovino, il marito di Luisa Corna, è stato comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto del 2014 al settembre 2018. Successivamente si è trasferito a Brindisi e poi a Livorno – città in cui vive oggi la coppia – dove guida il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Ha alle spalle un divorzio, dal quale sono nati due figli oggi adolescenti.

Luisa Corna non è mai diventata madre e sulla possibilità di avere dei bambini con l’attuale marito ha ammesso in una precedente intervista: “Ci abbiamo pensato, ma quel pensiero non si è mai trasformato in desiderio. E comunque l’arrivo di questi ragazzi ha riempito la mia vita, hanno fatto sì che non sentissi il vuoto di una maternità”.

La differenza d’età di quindici anni non è mai stato un problema per Luisa Corna e Stefano Giovino. Lei ha infatti 57 anni mentre lui 42. “Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano”.