Totti e Ilary, Flavia Vento: “Intervista finta”, poi scrive a Myrta Merlino

Fonte: IPA Totti e Ilary nel giorno del loro matrimonio; Flavia Vento e Myrta Merlino

Flavia Vento fa retromarcia su Francesco Totti e Ilary Blasi. O meglio smentisce di aver rilasciato la discussa intervista in cui assicura di aver vissuto una notte d’amore con l’ex capitano della Roma alla vigilia delle nozze con la conduttrice. E poi scrive anche a Myrta Merlino, che ha parlato della vicenda a Pomeriggio 5, bacchettando la Vento.

Flavia Vento smentisce l’intervista a Di Più su Totti e Ilary

“Cara Myrta Merlino, la mia intervista sul settimanale Di Più non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò. Grazie”, ha fatto sapere Flavia Vento su X. In un successivo messaggio ha fornito maggiori dettagli: “Mi ha chiamato la giornalista Raffaella Ponzo per chiedermi di fare foto e intervista, io ho detto di no, che non volevo più parlare di quella persona“.

E poi: “Avrò detto a lei due frasi e poi mi vedo sulla copertina di Di Più a mia insaputa, senza nessuna autorizzazione e senza aver mai detto certe parole. Sono scioccata, un’intervista del tutto finta, come si può fare una cosa del genere?”. Nelle dichiarazioni riportate dal giornale Flavia Vento avrebbe assicurato di aver avuto ben due notti di passione con Francesco Totti, di cui una alla vigilia del matrimonio con Ilary Blasi (all’epoca incinta del figlio Cristian) celebrato nel 2005 nella Capitale e trasmesso in diretta tv.

Affermazioni che hanno prontamente fatto il giro della rete e della tv, tanto che del caso se n’è parlato anche a Pomeriggio 5, con Myrta Merlino che non ha esitato a fare una ramanzina a a Flavia Vento. “Era un momento di calma per Ilary Blasi e Francesco Totti, io ero così contenta, dicevo: “Finalmente questi poveri figli, un attimo di quiete, non si parla più delle corna di uno, delle corna dell’altro. Loro sono tranquilli con i rispettivi compagni”. Sembrava tutto andare nel migliore dei modi. Poi arriva Flavia Vento e dice: “Ci siamo amati più di una volta per lunghi periodi”, ha detto la Merlino.

Myrta Merlino si è chiesta come mai la rivelazione sia arrivata proprio adesso: “Perché proprio adesso questa affermazione? Perché Flavia Vento sente il bisogno di fare questa rivelazione, in un momento in cui processualmente è una rivelazione crucialissima perché ribalta di nuovo tutto, il traditore è Totti?”.

In studio alcuni opinionisti di Pomeriggio 5 hanno fatto notare che Ilary Blasi e Francesco Totti non erano ancora sposati, quindi non sarebbe a tutti gli effetti un tradimento ma Myrta Merlino si è detta contraria ad un pensiero del genere: “Io non sono sposata, ma se becco il mio compagno che fa qualcosa del genere, mi arrabbio lo stesso”. Ha dunque concluso: “Questo può essere molto utile a Ilary nel processo, eravamo rimasti a Iovino e che fosse stata lei a tradire, così si ribalta il piano“.

Divorzio Totti e Ilary Blasi: lei ha avuto un’altra relazione extraconiugale?

Sulle parole di Flavia Vento riserbo assoluto da parte di Francesco Totti né Ilary Blasi, alle prese con una disputa legale piuttosto delicata. Il 19 aprile è prevista la prossima udienza per la questione dei Rolex mentre il 31 maggio si discuterà del divorzio ed è atteso il colpo di scena.

Secondo quanto riporta il settimanale Gente, l’ex calciatore avrebbe prove che dimostrano almeno un’altra relazione extraconiugale precedente della presentatrice, oltre a quella con Cristiano Iovino.

Ilary e Totti depositeranno in tribunale l’elenco dei testimoni da sentire per far luce sulle cause del divorzio. In gioco c’è l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio: chi verrà giudicato responsabile potrebbe dover risarcire l’altro.