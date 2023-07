Blasi-Totti, la guerra dei Rolex continua: a Ilary non basta l’affidamento congiunto

Ilary Blasi ai Rolex non vuole proprio rinunciarci. E così si apre un’altra battaglia legale con l’ex marito Francesco Totti per l”affidamento congiunto” dei preziosi orologi di lusso, così come era stato decretato dal giudice del tribunale civile. I legali della conduttrice hanno infatti presentato ricorso contro l’affido condiviso, continuando una guerra di principio.

Totti-Blasi, è ancora guerra per i Rolex: Ilary fa ricorso contro l’affido condiviso

La guerra dei Rolex continua: Ilary Blasi proprio non ci sta e non ha nessuna intenzione di cedere all’affidamento congiunto degli orologi di lusso, oggetto di contesa nei mesi scorsi con l’ex marito Francesco Totti.

Si prospetta quindi un’altra battaglia legale per i due ex coniugi, visto che la conduttrice di Mediaset ha presentato ricorso contro la decisione del giudice civile Francesco Frettoni di decretare una sorta di “affido condiviso” dei preziosi orologi.

Solo qualche settimana i due sembravano aver sotterrato l’ascia di guerra in seguito alla sentenza del tribunale civile di Roma, che aveva stabilito che i “Rolex della discordia” dovessero rimanere a disposizione sia della conduttrice che dell’ex calciatore, custoditi nella cassetta di sicurezza cointestata da cui l’estate scorsa erano stati prelevati da Blasi, in attesa di stabilirne la proprietà con altra causa.

Sembra che Ilary non abbia ancora restituito i preziosi monili, tanto che i suoi avvocati, lo scorso 12 giugno, hanno presentato un ricorso contro questo “affido condiviso”. L’udienza è in programma per la metà di luglio: il nuovo giudice dovrà fare chiarezza sulla collezione da 1 milione di euro, aprendo un’ulteriore istruttoria o decidere a chi affidare gli orologi.

Nel frattempo la conduttrice non ha nessuna intenzione di cedere: stando alle sue testimonianze, i Rolex sarebbero di sua proprietà, in quanto regali dell’ex marito, anche se si tratta di modelli tutti da uomo, come aveva spiegato lo stesso Totti al Corriere della Sera: “È andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. (…) Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Ilary Blasi e Bastian, altro che crisi: la vacanza in Brasile

Mentre continua la battaglia legale tra i due ex coniugi, Ilary Blasi è volata in Brasile con il suo Bastian, mettendo a tacere tutte le voci che volevano la coppia già in crisi. I fan si erano preoccupati per l’assenza dell’imprenditore tedesco dagli scatti social della compagna, ma è bastata una sola foto condivisa tra le storie di Instagram a dissipare ogni dubbio.

Un’istantanea che ritrae la coppia scambiarsi un romantico bacio davanti al celebre Cristo Redentore di Rio de Janeiro quella pubblicata dalla conduttrice. E mentre lei si sta godendo le meritate vacanze oltre oceano, anche l’ex marito sta vivendo delle giornate all’insegna della spensieratezza con Noemi Bocchi.

La coppia è volata a Los Angeles con figli al seguito, facendo delle prove da famiglia allargata, senza rinunciare al romanticismo: “Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle e siamo scintille e siamo dinamite. Non hai ancora visto niente, il meglio deve venire”, le parole del brano Siamo di Eros Ramazzotti dedicate dall’ex calciatore alla compagna.