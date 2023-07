Ilary Blasi, in Brasile “ritrova” l’amore: la prova su Instagram mette tutti a tacere

Questo non sembra essere l’anno di Ilary Blasi. Dopo il burrascoso divorzio da Francesco Totti – i cui strascichi ancora proseguono a suon di frecciatine e ripicche, arriva adesso l’instabilità lavorativa. L’Isola dei Famosi 2023 non ha convinto il pubblico e, ancora meno, la dirigenza Mediaset. Oggi verrà svelato il nuovo palinsesto e non è certo che ci sarà anche il nome di Ilary.

Come se non bastasse, da settimane ormai si vocifera di una presunta crisi tra la bionda conduttrice e Bastian Muller, il bel imprenditore svizzero che le ha fatto smettere di rimpiangere il buffo calciatore italiano. I fan sono preoccupati: il nuovo fidanzato è sparito dai social per settimane e ci si chiedeva se l’idillio d’amore fosse già finito. Adesso è arrivata la risposta.

Nessuna crisi, Bastian Muller vola in Brasile con Ilary Blasi

Terminata la messa in onda de L’Isola dei Famosi (forse definitivamente?), Ilary Blasi è scappata da Roma per godersi una meritata vacanza. La meta scelta è il Brasile dove, tra natura incontaminata e spiagge da sogno, la conduttrice si concede parecchio relax e qualche avventura. Sui social condivide tutto con i fan: dalle prelibatezze gustate a cena al mare al tramonto agli outfit balneari da capogiro. C’è solo una cosa che manca ed è il nuovo fidanzato Bastian Muller.

Bastian era stato con Ilary sulla neve in settimana bianca, era con lei il giorno del suo compleanno e con lei aveva trascorso un romantico weekend in Marocco. Bastian di Blasi ha persino conosciuto ufficialmente i figli. Il tutto sempre ben documentato sui social. In Brasile, invece, del fidanzato della conduttrice non sembravano esserci tracce e già si parlava di irrimediabile crisi o, peggio, rottura. Ma si trattava soltanto di voci infondate.

Bastian Muller è in Brasile assieme a Ilary Blasi, e le cose tra i due vanno alla grande. A dissipare ogni dubbio una storia su Instagram, firmata da Bastian e ripostata da Ilary. Un bello scatto di coppia che vede i due piccioncini godersi il maestoso paesaggio di Rio de Janeiro da un alto punto panoramico raggiunto in funivia. Lei guarda l’orizzonte e sorride raggiante, mentre lui l’abbraccia teneramente regalando un sorriso all’obiettivo. E non sono mai sembrati più innamorati di così.

Anche Francesco Totti in vacanza con la nuova compagna

Mentre Ilary Blasi vive la sua luna di miele brasiliana con Bastian, Francesco Totti si trova negli Stati Uniti, in vacanza assieme ai figli Isabel, Cristian e Chanel e alla nuova compagna Noemi Bocchi, anche lei con tanto di pargoli al seguito. Famiglia allargata e sempre più solida quella tra il calciatore e la flower designer. Ufficializzata ormai anche sui social.

Finora Totti ha preferito mantenere un certo riserbo sulla sua relazione con Noemi Bocchi, evitando di postare foto assieme. Cambio di rotta negli Usa, da dove arriva una dolcissima dedica del campione. A corredo di uno scatto che li ritrae abbracciati sotto la famosa scritta Hollywood, Francesco ha pubblicato il brano Siamo di Eros Ramazzotti. “Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle e siamo scintille e siamo dinamite. Non hai ancora visto niente, il meglio deve venire” è il verso dedicato dal Pupone alla nuova fidanzata.