Chanel Totti sulle orme di mamma Ilary: l’immancabile dettaglio di ogni suo look

Da qualche tempo a questa parte Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha reso pubblico il suo profilo Instagram riscuotendo un notevole successo.

Ammirando i suoi scatti molto posati, è impossibile non fare caso alla somiglianza tra la quindicenne e la madre ma, soprattutto, è impossibile non notare che gli outfit della ragazza sono sempre impreziositi da un lussuoso dettaglio legato al suo nome.

Chanel Totti, il dettaglio dei look legato al suo nome

È più o meno da quanto mamma Ilary e papà Francesco si sono lasciati che Chanel Totti è sempre più attiva sui social dove, in alcuni casi, ha anche fatto sentire la propria voce in merito alla separazione dei genitori.

In particolare, durante la vacanza oltreoceano con l’ex Capitano della Roma, la quindicenne ha deciso di sfruttare Instagram per raccontare alcuni momenti delle proprie giornate di relax e di postare foto in bikini in pose che ricordano proprio quelle della Blasi e che hanno sottolineato la notevole somiglianza tra le due.

Ovviamente data la risonanza dei genitori, Chanel a oggi è seguita già da oltre 250 mila follower ma, nonostante questo, ha dimostrato grande maturità non rispondendo alle critiche dei leoni da tastiera che si sono sentiti in diritto di giudicare gli scatti di una quindicenne che, come la maggior parte delle adolescenti di oggi, ama giocare con l’obiettivo.

Scorrendo il feed di Chanel Totti, è impossibile però non notare un dettaglio: la maggior parte dei suoi outfit è impreziosita da un particolare extra lusso, ossia un accessorio che ha in bella vista la doppia C del marchio a lei omonimo.

Probabilmente la giovane Totti ha la stessa passione della mamma per le borse oppure, come plausibile, andando molto fiera del proprio nome vuole omaggiarlo.

Ilary Blasi, non solo Chanel: gli strani nomi di famiglia

Il nome di Chanel ha fatto molto scalpore fin da quando, nel 2007 dopo la sua nascita, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato come avrebbero chiamato la loro secondogenita.

A parlare di questa scelta decisamente particolare è stata la stessa Ilary in un’intervista a Belve con Francesca Fagnani (tra le co-conduttrici di Sanremo 2023) dove ha affermato: “Sono ancora convinta della scelta del nome Chanel. Oggi non saprei vedere mia figlia con un altro nome”.

“Io ho fatto questa domanda a mia figlia, le ho chiesto: ‘Ti piace il tuo nome?’. Lei mi ha risposto: ‘Tantissimo’”, ha anche messo le mani avanti la conduttrice in quell’occasione, aggiungendo che la decisione di chiamare la secondogenita Chanel “non c’entra nulla con la marca”.

Inoltre, a quanto pare, i nomi particolari sono un “marchio” della famiglia Blasi: “Mia madre solo con la prima figlia, Silvia, ha fatto una scelta ‘normale’. Poi sono arrivate Ilary e Melory. Quindi ci ha trasmesso questa cosa dei nomi strani: anche le mie sorelle hanno dato nomi particolari alle figlie: le mie nipoti si chiamano Stella e Nicole, detta Niky, le due figlie di Silvia. La bambina di Melory si chiama Jolie”.

L’intervista di Ilary dalla Fagnani è passata “alla storia” per la dichiarazione della presentatrice de L’isola dei famosi che affermava che la sua relazione con Totti non avrebbe potuto reggere un tradimento e, a conti fatti, sembra proprio che all’epoca l’ex calciatore già frequentasse Noemi Bocchi.

Per questo motivo, a oggi, una delle confessioni fatte in quell’occasione dalla Blasi (sempre in merito ai nomi dei figli che finiscono tutti con una consonante) ha un po’ il sapore di frecciatina: “Totti è un brutto cognome, diciamo la verità: è duro, è corto; quindi, levando la vocale finale i nomi legano meglio…”.