Divorzio Totti-Blasi, le parole di Chanel che non lasciano dubbi

Un comunicato disgiunto ha messo fine al loro lungo matrimonio. Almeno agli occhi del pubblico. Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è al centro dell’attenzione mediatica dal 12 luglio, il giorno in cui l’ormai ex coppia ha deciso di rendere nota la decisione di dividersi. Dopo 17 anni di matrimonio e tre bellissimi figli che hanno intenzione di crescere insieme: Christian, Chanel e Isabel.

Divorzio Totti-Blasi, le parole della figlia Chanel

Bellissima e ormai cresciuta, Chanel è la seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nei giorni che sono seguiti alla separazione, è stata l’unica a esprimersi sull’accaduto, sebbene non direttamente. Lo ha fatto ancora, sul suo TikTok, con un un attacco non troppo velato: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”.

La giovanissima dell’ex Capitano della Roma e della conduttrice si trova a Sabaudia con il padre, dopo aver trascorso alcuni giorni con sua madre in Tanzania. I figli si sono divisi tra un genitore e l’altro, che si sono incontrati freddamente per darsi il cambio e passare del tempo con i figli al mare, dov’erano soliti trascorrere le loro estati insieme.

Ilary Blasi ha inoltre raggiunto la sua famiglia, che ha ritrovato dopo la separazione e dopo gli impegni lavorativi che l’hanno tenuta occupata fino alla fine di giugno. Dopo l’Isola dei Famosi, è infatti volata a Zanzibar con i suoi tre figli, con la chiara intenzione di tenerli lontani dal clamore mediatico e dalla bufera che ha travolto la sua famiglia, comprese le voci che parlavano di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi, poi smentita.

Ilary Blasi e Francesco Totti, si parla di un’intervista in tv

Ilary Blasi avrebbe dovuto prendersi una lunga pausa dalla tv, per poi tornare con l’Isola dei Famosi per la quale è stata confermata per il terzo anno di seguito. Voci che sembrano essere state smentite da alcune indiscrezioni comparse su Corriere della Sera, nel quale si è parlato della possibilità di un’intervista alla corte di Silvia Toffanin.

Le conferme tardano ad arrivare ma Ilary Blasi, appena tornata a Roma, è stata avvistata in compagnia di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, che già l’aveva intervistata a poche settimane dall’annuncio della separazione. La conduttrice romana, inoltre, si sarebbe sbilanciata più del dovuto perché convinta che Noemi Bocchi fosse una tifosa della Roma. Si sarebbe così fidata del suo ex marito, che le avrebbe fatto credere che tra lui e la sua presunta nuova fiamma non vi fosse niente.

Tutto rimane però nel campo delle supposizioni: né Totti, né Ilary hanno confermato le voci. Lei, piuttosto, si è impegnata a dare di sé un’immagine forte, con la chiara intenzione di non mostrarsi debole e ferita. L’abbiamo vista trascorrere le sue vacanze prima in Africa, poi a Sabaudia e quindi sulle Dolomiti, fino ad arrivare ai giorni che ha trascorso con la sua famiglia d’origine. Il ritorno a Roma è stato inevitabile. E aprirà la sua nuova stagione televisiva.