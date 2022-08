Francesco Totti a Sabaudia da single, il freddo saluto con Ilary e l’assenza di Chanel

Hanno impiegato giusto il tempo per un freddo saluto. Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è chiuso ufficialmente il 12 luglio 2022, a seguito di un comunicato disgiunto nel quale entrambi hanno espresso le loro ragioni, ma sono i fatti a parlare molto chiaro. Reduce da un lungo viaggio in Tanzania, con il quale si è riavvicinata ai suoi figli dopo gli impegni televisivi, la conduttrice romana è tornata sulla spiaggia di Sabaudia, per la prima volta da sola dopo moltissimi anni.

Francesco Totti a Sabaudia, estate da single coi figli

Che ci sarebbe stato un avvicendamento era stato annunciato, ma nessuno poteva conoscere i dettagli di quello che sarebbe successo sulla porta della villa di Sabaudia che per molto tempo è stato il nido d’amore di Ilary Blasi e Francesco Totti, nonché punto di riferimento per tutta la famiglia. Ora che il matrimonio è finito, l’ex coppia si è concessa un periodo da trascorrere con i figli, a turno, perché nessuno di loro subisse il contraccolpo della fine del loro amore.

Ed è così che l’ex numero 10 della Roma ha raggiunto il litorale, per dare il cambio all’ex moglie e trascorrere del tempo con i figli Cristian e Isabel. Fa riflettere, invece, l’assenza di Chanel, che era sembrata in aperta polemica col padre già nei giorni che sono seguiti all’annuncio della separazione. La secondogenita della coppia è stata in spiaggia con sua madre ma è stranamente assente in questi giorni toccati a Totti, che invece sta passando con il suo primogenito e con la piccola di casa, sempre più simile a sua madre.

Ilary Blasi, la scelta dopo il divorzio

Ci si chiede, ora, dove Ilary Blasi abbia deciso di parlare dopo la separazione dal marito, per raccontare la sua versione dei fatti. La risposta sembra comunque essere scontata. E, per giunta, contenuta nel comunicato Ansa con il quale ha voluto annunciare di aver messo la parola fine al suo matrimonio con Francesco Totti.

Pare proprio che Ilary Blasi non abbia intenzione di rilasciare altre dichiarazioni e di chiudersi nel silenzio, con la chiara intenzione di proteggere i suoi figli. Dopotutto, il suo intento è sempre stato questo, nonostante il sospetto presenzialismo sui social con il quale ha voluto affermare la sua forza e non apparire come la moglie tradita e inconsolabile. Le dichiarazioni degli amici si sono rivolte in questa direzione, rispondendo così agli interrogativi dei follower che hanno notato quanto abbia cambiato le sue abitudini social e in così breve tempo.

Visti i tempi, la pausa dalla tv potrebbe addirittura durare per un anno, in attesa di tornare sugli schermi con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi per la quale è stata confermata. La scelta di annunciare la separazione dopo la fine del reality è stata tutt’altro che casuale. Non ha infatti voluto mischiare la vita privata a quella lavorativa, arrivando alla finale del programma senza far pesare i suoi problemi. A dichiararlo è stata Vladimir Luxuria, al suo fianco come valida opinionista, tra le prime a rompere il silenzio sul divorzio Totti-Blasi.