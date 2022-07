Ilary Blasi in bikini su Instagram: Sabaudia è ai suoi piedi. Lo sgarbo a Totti

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è senza alcun dubbio la notizia dell’estate: arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante gli indizi che già da qualche mese avevano fatto la loro comparsa, ora lascia tantissime domande ai fan della coppia. Tra cui la curiosità su che fine farà la splendida villa di Sabaudia che ha fatto da sfondo alle loro più belle vacanze estive in famiglia.

Con il divorzio di mezzo, è plausibile che uno dei due la scelga come suo rifugio per questi mesi roventi, e tutti si chiedono chi sarà a godersi questo gioiellino. A quanto pare, ad averla vinta potrebbe essere stata Ilary.

Ilary Blasi, le vacanze a Sabaudia (e un bikini da sogno)

Dopo aver ufficializzato la separazione con un breve comunicato diffuso tramite ANSA, la bellissima Ilary Blasi è volata in Africa assieme ai suoi figli per far sì che le acque si placassero un pochino. La sua fuga in Tanzania è servita senza dubbio a rasserenarla in questi momenti difficili, ma ben presto è arrivato il momento di tornare a casa. La conduttrice, comunque, non sembra voler rinunciare al mare: poco dopo il suo rientro, eccola di nuovo – splendida come non mai – sulla spiaggia della sua amatissima Sabaudia.

È qui che la sua famiglia ha sempre trascorso l’estate, su questa sabbia dorata i suoi bambini sono cresciuti, divertendosi tra castelli e tuffi in mare. Ed è qui che ora Ilary si concede un po’ di relax, attirando inevitabilmente gli sguardi di tutti i presenti. Le sue storie di Instagram testimoniano il ritorno a quella Sabaudia che è stata la cornice di un matrimonio meraviglioso, che tutti noi credevamo non potesse mai avere fine.

Impossibile non notare il suo fisico mozzafiato, messo in risalto da un bikini rosso piuttosto succinto. La Blasi ha completato il suo look da mare con un paio di grandi occhiali da sole dalla montatura squadrata e un lungo caftano da spiaggia con fantasia floreale. Sotto l’ombrellone, scattandosi qualche selfie da condividere sui social, è semplicemente divina.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il loro futuro

Si è parlato molto, negli ultimi giorni, del patrimonio della famiglia Blasi-Totti e di come questo verrà ripartito a seguito del divorzio. Sulla villa di Sabaudia si sono concentrate le attenzioni dei più curiosi, e se l’arrivo di Ilary in spiaggia è da leggersi come un segnale che la coppia sia giunta ad un accordo sulla questione, potrebbe averla spuntata proprio lei. Ma sono ben altre le indiscrezioni che, se confermate, porterebbero ad importanti ripercussioni tra i due.

Il settimanale Nuovo ha infatti affermato che la conduttrice avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano, per allontanarsi dalla tempesta mediatica di cui è inevitabilmente protagonista. Ma i problemi sono molti: i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel hanno la loro vita a Roma, e se dovessero andarsene potrebbero vedere molto meno il loro papà. Per il momento, comunque, queste sono solo voci. A quanto pare, c’è ancora un’estate di mezzo per riflettere attentamente su quello che sarà il futuro di Ilary e Totti.