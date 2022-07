Ilary Blasi, la foto con i figli su Instagram: il pesante silenzio di Totti

Fonte: IPA Ilary Blasi

Per sfuggire ai gossip e ai pettegolezzi incessanti sul suo divorzio, Ilary Blasi è volata in Tanzania con i suoi figli. La conduttrice si trova ancora in Africa, dove continua a godersi le sue giornate di relax lontana dalla pressione mediatica di queste settimane. E ai suoi follower su Instagram continua a mostrare gli scorci più belli dell’isola e i momenti con i suoi ragazzi, mentre pesa il silenzio di Totti, sparito dai suoi canali social.

Ilary Blasi, la foto in Tanzania con i figli su Instagram

Non è certo un mistero: per sfuggire alla pressione mediatica di queste ultime settimane Ilary Blasi è volata in Tanzania, dove si sta godendo una vacanza all’insegna del relax e dell’amore in compagnia dei suoi figli. La conduttrice infatti, per superare questo momento di difficoltà, ha deciso di circondarsi dell’affetto dei suoi ragazzi, allontanandosi fisicamente e mentalmente dai gossip e dai pettegolezzi che in questo periodo la vedono suo malgrado protagonista delle pagine di cronaca rosa.

La Blasi ha scelto di non chiudersi in un silenzio totale, tanto da aggiornare comunque i suoi numerosi follower con le storie di Instagram. Ilary sta mostrando luoghi dal grande fascino, i resort più belli, senza dimenticare le foto in topless o i look mozzafiato che sta sfoggiando durante questa sua vacanza. C’è però una foto bellissima che ha condiviso sul suo profilo social, probabilmente scattata dalla sorella maggiore Silvia, partita insieme a lei. La conduttrice appare di spalle mano nella mano con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. Si tratta di un’immagine dolcissima che sottolinea la necessità di ripartire proprio da loro, dai suoi amori più grandi.

Perché come è comprensibile, dietro un divorzio c’è la sofferenza di un’intera famiglia. E certamente, la scelta di volare lontano da Roma è stata anche dettata dalla volontà di sottrarre i suoi figli agli occhi indiscreti dei paparazzi e di allontanarli dal caos mediatico del suo divorzio, come qualsiasi madre farebbe.

Fonte: Instagram

Francesco Totti, il silenzio assordante

Mentre Ilary Blasi sta cercando di superare a suo modo il dolore del divorzio, continuando comunque ad aggiornare i suoi follower su Instagram, si fa sempre più pesante il silenzio di Totti, sparito totalmente dai social.

L’ex calciatore infatti ha deciso di prendersi una pausa dal suo profilo Instagram, anche se non è sfuggito agli osservatori più attenti un breve filmato, che lo ha immortalato durante una partita di padel insieme a Vincent Candela, storico amico ed ex compagno di squadra.

Non è certo facile mettere la parola fine a un capitolo della propria vita, durato quasi vent’anni: la notizia è arrivata con due comunicati stampa diversi da parte dei diretti interessati, sebbene già lo scorso febbraio la notizia del loro amore al capolinea si fosse diffusa con insistenza, tanto da far intervenire entrambi per smentire quelli che allora sembravano semplici pettegolezzi.

E adesso entrambi stanno cercando di superare un momento, tra i più delicati della loro vita, a testa alta, senza esasperare gli animi, cercando la serenità in primis dei loro figli.