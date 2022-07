Ilary Blasi, dopo il divorzio fa sognare in topless su Instagram

Mentre tutta Italia non fa che parlare del suo divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi si è lasciata tutto alle spalle ed è volata in Tanzania coi figli per una vacanza all’insegna della natura e del relax. Come ha prontamente documentato nelle Storie di Instagram dove ha sorpreso piacevolmente tutti i suoi follower con una foto in topless che lascia davvero poco all’immaginazione.

Ilary Blasi ha quindi fatto i bagagli subito dopo il fatidico comunicato stampa disgiunto suo e di Francesco Totti con cui è stata pubblicamente decretata la fine del loro ventennale matrimonio, sebbene già lo scorso febbraio la notizia del loro amore al capolinea si fosse diffusa con insistenza, tanto da far intervenire i diretti interessati a smentire prontamente. Ma dopo mesi di ripensamenti e tentavi per ricucire il rapporto, alla fine è arrivata la sentenza di divorzio.

Ilary Blasi, il topless dell’estate

Tutto perfettamente organizzato, Ilary ha deciso di andare lontano dall’Italia, in Tanzania, a rilassarsi coi figli e la sorella Silvia, in attesa che si calmino le acque e tra un safari e l’altro la presentatrice nelle Storie di Instagram pubblica una foto dove è ritratta ai bordi di quella che sembra una vasca idromassaggio.

La Blasi è seduta di spalle mentre si perde con lo sguardo in un paesaggio magico, il cielo azzurro solcato da nuvolette bianche, la savana sterminata. Lei indossa solo un paio di slip neri che esaltano il lato B perfettamente scolpito. Lo scatto è di quelli che fanno sognare a occhi aperti e che rivelano il fisico statuario della presentatrice 41enne (condividerà lo stesso segreto di bellezza di Michelle Hunziker?).

Fonte: Instagram

Totti-Blasi, i dettagli del divorzio

Mentre Ilary si riprende dalla separazione, circondata dall’affetto dei suoi figli, e Totti si organizza il lavoro per i prossimi mesi, i dettagli dell’accordo di divorzio vengono resi pubblici. Il Tgcom24 riporta che la Blasi si tiene la villa all’Eur dove resterà a vivere coi tre figli, mentre a Francesco spetta la villa a Sabaudia, più altre proprietà. Lui però dovrà firmare ogni mese un assegno di mantenimento che pare sia a molti zeri. Verranno liquidate le varie società, mentre, grazie alla separazione dei beni, ognuno resterà proprietario dei propri immobili senza scendere a ulteriori compromessi.

Se gli accordi finanziari sono del tutto chiari, un po’ meno sono le dinamiche che hanno portato alla separazione definitiva. Si vocifera di un intervento di Antonino Spinalbese, ex di Belen, nel loro divorzio. E poi ci sono i gossip sui rispettivi “amanti”. Totti avrebbe perso la testa per Noemi Bocchi, nome che già circolava mesi fa. E il magazine Chi prontamente ha pubblicato le foto della notte che i due avrebbero passato insieme. Mentre a Ilary viene attribuito un flirt con Luca Marinelli.

