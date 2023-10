Fonte: Ufficio Stampa Fascino Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Si erano conosciuti tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e avevano iniziato una bellissima storia d’amore che aveva fatto sognare molti dei loro fan. Poi, nel 2023, sono iniziate a circolare delle voci che davano per finita la coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni. Una rottura poi confermata dai diretti interessati, che però avevano tranquillizzato i fan raccontando di una fine pacifica, senza scandali. Ora però, qualche piccolo dettaglio sembra smentire la serenità tra i due.

Giulia Stabile e Sangiovanni: il like sospetto

Nonostante i due non siano mai stati una coppia tormentata dal gossip, la fine della loro storia aveva fatto molto discutere i fan. Giulia Stabile e Sangiovanni si erano conosciuti nel 2020 all’interno della scuola di Amici, talent che ha portato molta fortuna a entrambi. Una relazione bellissima, terminata poi nell’estate del 2023 dopo alcuni rumors che suggerivano che i due avessero deciso di prendere strade diverse. Nonostante questo, i due sembravano essere rimasti in ottimi rapporti. La stessa ballerina, in un’intervista, si era espressa in modo molto carino parlando di Sangiovanni: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore“. Ora però, un piccolo dettaglio sembra smentire questa rottura idilliaca tra i due.

Tutto è nato da un’intervista che Sangiovanni ha rilasciato per MTV Italia e alla sua riposta alla domanda su quale sia stata la sua più grande pazzia per amore: “Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. È una pazzia, tanti cash per niente!” Un’affermazione apparentemente banale, che però ha scatenato i fan della coppia e di Giulia. Pare infatti che la fanbase sia sicura che quel gesto così romantico non fosse per la bella ballerina e presentatrice di Tú sí que vales, ma per un’altra ragazza. Tra i commenti che la difendono, spicca: “Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia“.

È proprio questo commento che ha attirato l’attenzione della ballerina, che ha messo like come per sottolineare di essere d’accordo con la critica a Sangiovanni. Una mossa che ha inevitabilmente alimentato le critiche, nonostante il ripensamento della ballerina. Giulia ha infatti eliminato il like, forse proprio per cercare di arginare la polemica e spegnere i riflettori su una storia ormai finita.

Giulia Stabile innamorata? Chi è il (presunto) nuovo amore

Non è chiaro se quel like fosse un modo per esprimere la sua delusione nei confronti del suo ex fidanzato. Quel che è certo è che i fan più accaniti di Giulia Stabile, già molto contenti per la sua incredibile “promozione” come conduttrice di Tú sí que vales, non vedono l’ora di rivederla felice anche grazie a un nuovo amore. Sarà anche per questo che, negli ultimi tempi, il web è popolato di voci secondo cui Giulia potrebbe aver ritrovato il sorriso grazie a Wax, anche lui pupillo della scuola di Amici. Pare infatti che i due siano stati avvistati spesso insieme tra balli e abbracci, ma che Giulia non abbia mai voluto che i fan li immortalassero insieme. Non è quindi ancora chiaro se questo sia un banale rumor o se tra i due ci sia qualcosa di più di un’amicizia: non ci resta che aspettare conferme o smentite dei diretti interessati.