Chi è Aitana, la cantante spagnola che duetta con Sangiovanni a Sanremo 2024

Famosissima in Spagna, Aitana duetterà a Sanremo con Sangiovanni nella versione spagnola di "Farfalle": scopriamo qualcosa in più su di lei

Fonte: Getty Images Aitana

Nella serata dei duetti di Sanremo programmata per venerdì 9 febbraio i cantanti in gara hanno deciso di collaborare con cantanti più o meno noti del panorama musicale. Tra gli artisti meno conosciuti in Italia c’è sicuramente Aitana, la cantante spagnola che accompagnerà Sangiovanni sul palco dell’Ariston nella penultima serata del Festival. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Aitana

Aitana, nome d’arte di Aitana Ocaña, è una cantante e attrice diventata molto famosa in Spagna, suo Paese natale. Nata a Barcellona nel 1999, Aitana dimostra una passione per la musica fin da bambina: inizia a cantare e registrare cover per pubblicarle sul suo canale YouTube e farsi conoscere dagli utenti del social. Una mossa che, nel 2014, la spinge a cimentarsi nella scrittura di brani personali, abbandonando per un momento la musica di altri per concentrarsi su canzoni originali. Nel 2017, grazie all’aiuto del padre, decide di partecipare al casting del talent show spagnolo Operación Triunfo. La sua avventura televisiva le apre le porte delle selezioni per rappresentare la Spagna all’Eurovision, che le regalano il secondo posto.

Nonostante non sia riuscita a rappresentare la sua nazione all’Eurovision, Aitana ottiene un grande successo: in quello stesso anno, infatti, pubblica Lo malo, un singolo in collaborazione con Ana Guerra che scala le classifiche spagnole e ottiene il doppio disco di platino. Decide poi di trasferirsi a Los Angeles per produrre il suo primo album candidato a un Latin Grammy. Nel 2019 viene annunciato un suo cameo nella serie TV Elite e la sua partecipazione come giudice al talent show The Voice Kids.

Nel 2020 Aitana ha continuato a sfornare successi producendo alcuni brani co artisti come Katy Perry e David Bisbal e pubblica il suo secondo album. È poi diventata conosciuta in Italia grazie a Mariposas, la versione spagnola di Farfalle cantata insieme a Sangiovanni. Proprio per questo singolo, la cantante spagnola ha annunciato la sua partecipazione al fianco di Sangiovanni durante la serata dei duetti di Sanremo 2024, cantando il brano sia nella versione italiana che in quella spagnola. Oggi Aitana è la cantautrice più riprodotta di Spotify España.

Aitana, a Sanremo 2024 con Sangiovanni

Il successo di Farfalle è ben noto: un brano portato al festival nel 2022 e che, grazie a Sangiovanni, è stato in grado di farci cantare e ballare moltissimo per il suo ritmo difficile da togliersi dalla testa. Proprio per questo, il cantante ha deciso di riproporlo sul palco dell’Ariston, questa volta in doppia lingua. Da qui nasce la volontà di coinvolgere Aitana durante la serata dei duetti.

Fonte: Getty Images

Parlando della collaborazione, Sangiovanni ha speso alcune parole sulla cantante tramite una storia sul suo profilo Instagram: “Mi hai dato la possibilità di farmi conoscere ad un altro paese e a chi non ascolta la musica italiana e non ti ho mai ringraziato abbastanza. Sono onorato di averti sul palco con me a Sanremo. Sono convinto che tutti gli italiani che ancora non ti conoscono si renderanno conto della star che sei.” Non resta quindi che aspettare la serata del 9 febbraio per scoprire se la versione latina di Farfalle sarà apprezzata dagli spettatori del festival esattamente come quella di Sangiovanni.