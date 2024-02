Lorella Cuccarini co-conduce la quarta serata di Sanremo 2024: 30 cantanti in gara con duetti e cover. Le anticipazioni del 9 febbraio

Fonte: IPA Annalisa

Un successo dopo l’altro, per Sanremo 2024, che si apre ai duetti della quarta serata. Lorella Cuccarini è la co-conduttrice di Amadeus, una vera stella della nostra televisione che fa ritorno sulle tavole del Teatro Ariston a un anno dall’esplosiva esibizione con Olly in La notte vola e a oltre 20 dalla partecipazione al fianco di Pippo Baudo. Gli artisti sul palco sono tantissimi: “Più di 70”, ha assicurato il conduttore e direttore artistico, mentre tra gli ospiti sono attese due grandi attrici del cinema e della tv italiana e il cast della serie Rai Mameli.

Sanremo 2024, anticipazioni del 9 febbraio

Si esibiscono tutti i 30 artisti in gara con la cover che hanno scelto per questa diretta così speciale del Festival di Sanremo. A votare sono le tre giurie congiunte e sono mostrate solo le prime cinque posizioni della classifica generale che concorrono alla vittoria finale. È invece svelata l’intera chart della gara dei duetti, tramite la quale è decretato il vincitore del 9 febbraio, com’era stato nel 2023 per Marco Mengoni.

Sono previsti sul palco tantissimi artisti ma anche due grandi attrici della tv e del cinema italiano. Parliamo di Elena Sofia Ricci e Margherita Buy, all’Ariston per presentare Volare, il primo film di Buy come regista. Presenti anche gli attori del cast di Mameli. E ancora, Arisa si esibisce sul palco esterno di Piazza Colombo mentre su quello galleggiante della Costa Smeralda canta Gigi D’Agostino, che torna dopo l’annuncio della malattia. In collegamento dall’Aristonello, Fiorello, Alessia Marcuzzi, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Chi si esibisce

La quarta serata lascia spazio ai duetti e alle cover dei 30 artisti in gara. L’esibizione concorre alla classifica finale ed è determinata dalle votazioni della Giuria della sala stampa, Tv e Web; dalle Radio e dal Televoto. Di seguito, l’elenco dei cantanti in gara con i loro ospiti. La scaletta con l’ordine di apparizione viene letta durante la conferenza stampa delle 12 in diretta dal Roof dell’Ariston.

Gli ospiti

Elena Sofia Ricci e Margherita Buy sono le ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo. L’intera diretta si regge invece sugli artisti musicali che accompagnano i Big, tantissimi, viste le numerose canzoni in gara. Questo era il grande desiderio di Amadeus, che per la sua ultima edizione ha voluto organizzare una grande festa in cui la musica fosse al centro dell’evento. Sul palco dell’Ariston, arriva il campione di MotoGP Pecco Bagnaia.